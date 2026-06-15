Elkann’dan Hamilton’a tebrik mesajı: "Taraftarlarımıza ait tarihi bir sonuç"
Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, takımla kazandığı ilk zaferin ardından Ferrari’yi ve Lewis Hamilton’ı gurur dolu bir mesajla kutladı.
İspanya Grand Prix’sinde ikinci sıradan başlayıp harika bir üç pit stop stratejisiyle finiş çizgisini en yakın rakibinin 19 saniye önünde geçen Lewis Hamilton, Ferrari kariyerindeki ilk zaferine ulaştı.
Bu tarihi ve duygusal galibiyetin ardından bir açıklama yayınlayan Ferrari Başkanı John Elkann, hem Maranello’daki ekibe teşekkür etti hem de aynı hafta sonu Le Mans 24 Saat’te mücadele eden diğer Ferrari takımını unutmadı.
Yayınlanan açıklamada Elkann, şu sözleri söyledi: "Ferrari ile kazandığın bu ilk harika zafer için tebrikler Lewis; son derece duygusal bir an ve tüm takıma, tüm taraftarlarımıza ait tarihi bir sonuç.”
“Gerek pist üstünde gerekse Maranello'da takımın, Ferrari ruhu ve tutkusuyla her gün sergiledikleri azim, fedakârlık ve kolektif çaba için herkese teşekkür etmek istiyorum."
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Ayrıca son ana kadar mücadele ederek inanılmaz derecede zorlu Le Mans 24 Saat yarışını gurur, birliktelik ve büyük bir profesyonellikle tamamlayan diğer Ferrari takımımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Forza Ferrari."
Yarışı kazandıktan sonra telsizde gözyaşlarını tutmakta zorlanan Lewis Hamilton ise takıma şu sözlerle seslendi: "Grazie a tutti (Herkese teşekkürler), Maranello. Bu hayali gerçekleştirmeme yardımcı oldunuz, size ne kadar teşekkür etsem az. Fabrikada gece gündüz demeden çalışan herkese minnettarım."
"Sizinle gurur duyuyorum. Aileme, sizi çok seviyorum. Taraftarlarıma; bana kim olduğumu hatırlatmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bunu başaramazdım."
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