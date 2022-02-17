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Formula 1 / Ferrari F1-75 lansmanı Haberler

Elkann: "Yeniden kazanmak için sabırsızlanıyoruz"

Ferrari başkanı John Elkann, F1-75'in lansmanında konuştu ve "yeniden kazanmaya başlamak için sabırsızlandıklarını" söyledi.

Elkann: "Yeniden kazanmak için sabırsızlanıyoruz"
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Binotto'nun ardından konuşan Elkann, Ferrari'nin kazanmak için Formula 1'in yeni döneminden başlamak üzere izleyeceği yolu çizdi.

Elkann, "Ferrari, her Formula 1 sezonunda yarışmış olan tek takım ve 90 yılı aşkın süredir, motor sporlarındaki teknik yenilik arayışına öncülük ediyor."

"F1-75, takımın yenilikçi ruhunu ve son 75 yıldır yol otomobillerinde bile her zaman gösterdiği performans arayışını en iyi şekilde temsil ediyor." dedi.

Elkann'ın söyledikleri arasında, anlamında en fazla ağırlığı olan kelime ise "sorumluluk". Kazanmaya geri dönme sorumluluğunun yanı sıra taraftarların beklentilerini karşılama sorumluluğu. Tüm bu sorumluluklar ise Binotto'ya ve sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr.'a emanet.

Elkann, "Bu aracı, tüm dünyadaki taraftarların beklentilerini karşılayacak seviyeye çıkarmak artık Mattia, Charles, Carlos ve tüm Scuderia Ferrari takımının elinde."

"Bu Ferrari'nin, Formula 1 tarihinde kurucumuzun şampiyonluklar elde ettiği rekabetçi ruhunu onurlandırması için yeni bir bölüm." dedi.

Elkann, konuşmasını kısa bir süre önce ifade ettikleri bir kavramı içeren birkaç kelime ile, taraftarlara bir mesaj vererek bitirdi: Ferrari'nin zaferler almaya dönmek gibi bir görevi var.

"Konuşmamı taraftarlara bir mesaj vererek bitirmek istiyorum."

"Tutkunuz ve bağlılığınız takımın performansının kaynağı, hep böyle oldu. Sadakatinizi ödüllendirmeyi ve pistte kazanmaya geri dönmeyi heyecanla bekliyoruz. Teşekkürler ve Forza Ferrari."

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