Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan ekibe veda edecek ve gelecek yıl için ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

İtalyan ekip, Vettel'in yerine 25 yaşındaki Carlos Sainz'ı geçirdi ve Charles Leclerc ile birlikte Ferrari tarihinin en genç sürücü kadrolarından birisine sahip olacaklar.

Vettel'in takımdan gönderilmesi bazı tartışmalara neden olurken, John Elkann konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Neden Vettel ile sözleşme yenilemedikleri sorusuna Elkann şöyle yanıt verdi: "Zaten kazanan ve dünya şampiyonu olmuş birisinden sabretmesini istemek zordur."

"Son on yılda Alonso ve Vettel gibi şampiyonlarımız oldu, ancak daha önce kazanmış olanlardan sabretmelerini istemek, gelecekleri henüz önünde olan sürücülerden çok daha zordur."

"Önemli ve kalıcı bir şey inşa etmek için temel oluşturuyoruz. Bu, Charles ile yaptığımız sözleşmeyle de kanıtlandı. Ferrari tarihinde hiç beş yıllık sözleşme yoktu."

"Leclerc ve Sainz, Maranello'da eve sahip olacaklar ve mühendislerimize mümkün olduğunca yakın olacaklar. Yeni araç doğrudan onların çalışmalarıyla ortaya çıkacak."