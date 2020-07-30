Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

paylaşım
yorumlar
Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"
Ekleyen:
, Editör
30 Tem 2020 06:00

Ferrari Başkanı John Elkann, Sebastian Vettel'le neden yollarını ayırdıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda İtalyan ekibe veda edecek ve gelecek yıl için ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

İtalyan ekip, Vettel'in yerine 25 yaşındaki Carlos Sainz'ı geçirdi ve  Charles Leclerc ile birlikte Ferrari tarihinin en genç sürücü kadrolarından birisine sahip olacaklar.

Vettel'in takımdan gönderilmesi bazı tartışmalara neden olurken, John Elkann konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Neden Vettel ile sözleşme yenilemedikleri sorusuna Elkann şöyle yanıt verdi: "Zaten kazanan ve dünya şampiyonu olmuş birisinden sabretmesini istemek zordur."

"Son on yılda Alonso ve Vettel gibi şampiyonlarımız oldu, ancak daha önce kazanmış olanlardan sabretmelerini istemek, gelecekleri henüz önünde olan sürücülerden çok daha zordur."

"Önemli ve kalıcı bir şey inşa etmek için temel oluşturuyoruz. Bu, Charles ile yaptığımız sözleşmeyle de kanıtlandı. Ferrari tarihinde hiç beş yıllık sözleşme yoktu."

"Leclerc ve Sainz, Maranello'da eve sahip olacaklar ve mühendislerimize mümkün olduğunca yakın olacaklar. Yeni araç doğrudan onların çalışmalarıyla ortaya çıkacak."

 
Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

Önceki haber

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
49dk

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Mercedes, Formula E'de de siyah renk tasarımıyla yarışacak
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes, Formula E'de de siyah renk tasarımıyla yarışacak

Formula E pistinin hazırlık çalışmalarında bir işçi hayatını kaybetti
Formula E Formula E / Son dakika

Formula E pistinin hazırlık çalışmalarında bir işçi hayatını kaybetti

Son Haberler

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"
F1 Formula 1 / Son dakika
49dk

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

49dk
2
Formula 1

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

3
Formula 1

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

4
Formula 1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

5
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Son Videolar

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Son Haberler

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"
F1

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"
F1

Ralf Schumacher: "Mercedes potansiyelinin %80'ini kullanıyor"

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"
F1

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir
F1

Brezilya GP'nin iptali, ülkenin yarış geleceğini olumsuz etkileyebilir

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
F1

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.