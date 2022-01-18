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"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası

Ekleyen:
, Şef Editör

İtalyan Corriere della Sera'nın haberine göre Ferrari Başkanı John Elkann, Ferrari'nin eski patronu Jean Todt'un takıma dönüş ihtimalini veto etti.

"Elkann, Todt'un Ferrari'ye dönüşünü veto etti" iddiası

FIA Başkanı Jean Todt, 2000-04 yılları arasında elde edilen başarıların baş mimarlarından birisiydi ve bu döneme liderlik etmişti.

2009 yılında görevini bırakarak FIA'ya geçen Todt, o günden bu yana FIA başkanlığı görevini üstleniyordu.

Fakat 2021 yılının sonunda görev süresini doldurdu ve bu görevi bıraktı. Bunun üzerine Todt'un yeni sezonda Ferrari'ye katılacağı iddia edildi.

Todt'un Ferrari'de "süper danışmanlık" rolü üstleneceği, bu sayede hem Mattia Binotto'ya hem de markaya destek olmaya çalışacağı belirtilmişti. Hatta resmi açıklamanın yakın olduğu dahi söyleniyordu.

Fakat Corriere della Sera, bunun gerçekleşmeyeceğini çünkü Başkan John Elkann'ın takım içerisindeki mevcut yapıyı bozmak istemediği için, bu kararı veto ettiğini yazdı.

İddiaya göre bir dizi değerlendirmeden sonra Elkann, bu karmaşık işbirliğini devam ettirmemeyi tercih etti.

Bu haber, teklifin Ferrari'den değil, Todt tarafından geldiğini de gözler önüne seriyor gibi görünüyor.

Aynı haberde Ferrari'nin Valentino Rossi'nin markaya dönüşünü de veto ettiğine yer verildi. 

Rossi, GT yarışlarına geçme kararı almıştı ve bunu sürpriz şekilde Audi le yapmaya karar verdi. Fakat iddiaya göre Rossi, sahip olduğu deneyimsizlik göz önüne alındığında GT departmanını başında yer alan Antonello Coletta'yı ikna edemedi ve bunun üzerine Audi ile anlaştı.

Valentino Rossi, Vincent Vosse, WRT Audi

Valentino Rossi, Vincent Vosse, WRT Audi

Fotoğraf: Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH

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