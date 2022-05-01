Elkann: "Suçlama kültüründen uzaklaşmak Ferrari'yi yeniden zirveye yerleştirdi"

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Scuderia, yeni düzenlemelerin gelmesiyle birlikte 2022'de yeniden galibiyetler için mücadele etmeyi hedefledi.

Ferrari, geçmişte zirvede olmadığı dönemlerde, en destekleyici ve anlayışlı ortama sahip değildi.

Elkann, durumun artık böyle olmadığını ve Ferrari'nin dört yarışın ardından iki şampiyonada birden lider olmasıyla birlikte bu değişimin işe yaradığını söyledi.

Ferrari'nin işleri nasıl tersine çevirdiği sorulan Elkann, şunları söyledi: "2020'de F1-75'e odaklandık ve o yıllardaki tüm baskılara rağmen, çalışmaları için Mattia ve takıma güvendik."

"Ayrıca, suçlamak yerine sorumluluk alarak ve bireysel yaklaşmak yerine takım olarak, kültürümüzü değiştirdik ve uyumlu bir ortam yarattık."

"Fakat daha da önemlisi, hırslı ve mütevazi olduk."

"Sezon başında tüm taraftarlarımız rekabetçi bir Ferrari gördüğü için çok mutluyum."

Carlos Sainz, yakın zamanda takımla olan anlaşmasını uzattı ve böylece, hem İspanyol hem de Charles Leclerc, 2024'e kadar takım arkadaşı olacak.

Elkann, sürücülerinden ve pit stopları büyük ölçüde geliştiren takımdan çok memnun.

"İki harika sürücümüz var ama daha da önemlisi onlar bir takım."

"Ferrari için de önemli olan bu. Şahsen gurur duyduğum bir şey de, Ferrari'nin bir takım olarak, sürücülerimizden mühendislerimize ve mekanikerlerimize kadar ne kadar iyi çalıştığı."

"Pit stop performansımız, 2020'de %48 oranla üç saniyenin altındaydı. 2021'de bu oran %78'e çıktı ve bu yıl %89'dayız. Bu da birlikte nasıl çalıştıklarını gösteriyor."

Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, şu anda 2008'den bu yana ilk kez şampiyon olmak için lider konumda ama Elkann, sezonun dört yarışın ardından bitmediğinin farkında.

Leclerc, sürücüler şampiyonasında Verstappen'e karşı 27 puan farkla lider ve Ferrari, takımlar şampiyonasında Red Bull'un 11 puan önünde zirvede.

Elkann, "Rekabetçi olacağımızı söyledik ve öyleyiz. Rekabetçi olup galibiyete ulaşmak, aya veya Mars'a gitmek gibi bir şey. Çok zor."

"Şampiyonanın, son yarışta kazanılabileceğini ya da kaybedilebileceğini biliyoruz. Bunlar kontrol edebildiğimiz değişkenler ve kontrol edemediğimiz birçok şey var. Bu yüzden Formula 1 çok heyecanlı bir spor ve Ferrari olarak bu mücadele için çok heyecanlıyız." dedi.

Elkann, 2022'nin yeni nesil araçları hakkında ise, yapılan değişikliklerin rekabeti arttırırken, Formula 1'e "eğlence" getirdiğini söyledi.

Bu nedenle, eski CEO Chase Carey ve yeni CEO Stefano Domenicali'yi yaptıkları iş için övdü.

Elkann, "Bence ne kadar eğlenceli hale geldiğini, rekabetin arttığını ve Formula 1'e birçok yeteneğin geldiğini görmek muhteşem."

"Chase Carey ve Stefano Domenicali'yi, Formula 1'e bir gelecek vererek yaptıkları işten dolayı tebrik ederim." dedi.