Elkann: "Maranello'da köklü değişiklikler yapılıyor"

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Exor hissedarları, CEO John Elkann'dan Maranello'da önemli bir değişim mesajı içeren bir mektup aldı.

Holdingin mali durumunu ele almak üzere tüm Exor hissedarlarına gönderilen mektupta ağırlıklı olarak Agnelli ailesinin Juventus'la olan ilişkisine odaklanılsa da Ferrari'nin başkanlığını da yürüten Elkann, Ferrari'den de bahsetti.

Resmi mektupta markanın güçlü ekonomik sonuçlarından bahseden Elkann, otomobil üreticisinin 2022 yılını 5.1 milyar euro ciro (2021'e göre +%19) ve 1.8 milyar euro düzeltilmiş FAVÖK dahil olmak üzere rekor sonuçlarla kapattığını açıkladı.

İşin sportif yönüne değinen Elkann, Scuderia'nın 2023 F1 sezonuna yaptığı kötü başlangıca doğrudan atıfta bulunmadı, ancak değişimin sürdüğüne dair mesaj verdi.

Elkann, "Maranello'nun duvarları arasında, özellikle de pistteki sportif faaliyetlerin güçlendirilmesi konusunda köklü değişiklikler yapılıyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kurucumuz Enzo Ferrari'nin kalbinde taşıdığı ilerleme arzusu, Ferrari çalışanlarını Şahlanan At'ın geleceğini şekillendirmede mütevazı ve hırslı tutmaya devam ediyor." dedi.

Elkann'ın sözleri, Ferrari N.V. yönetim kurulunda olan kardeşi Lapo'nun, Ferrari'nin nasıl yönetildiğine tepki göstermesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Lapo Elkann, şunları yazdı: "Ferrari'nin pitlerde ve dışarıda ciddiyete ve kazanan ekibe ihtiyacı var."

"Kendimize gelmemiz gerek çünkü politika ve bunun gibi oyunlarla asla kazanamayacağız!"

Ne Charles Leclerc ne de Carlos Sainz 2023 Formula 1 sezonunda henüz bir podyum elde edemedi ve Leclerc ilk üç yarışta yalnızca altı puan toplayabildi - Monakolu pilot Bahreyn'deki sezonun açılış yarışında teknik bir arıza nedeniyle yarış dışı kaldı ve ardından Avustralya'da ilk turda yarış dışı kaldı.