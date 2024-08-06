Elkann: "Hamilton Ferrari'ye emekliliği düşünerek değil, başarılar kazanmak için geliyor"
Ferrari Başkanı John Elkann, Lewis Hamilton'ın kendileriyle önemli başarılar elde etmesini bekliyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, talks with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Ferrari'nin başkanı John Elkann, dün Paris'te İtalya Olimpiyat takımının bulunduğu yerde düzenlenen yeni bir projenin lansmanında konuştu.
Basına yaptığı konuşmanın ana konusu motor sporlarıyla ilgili olmasa da, sohbet Ferrari'nin Formula 1'deki durumuna geldi.
Ferrari'nin Başkanı, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hamilton ve Ferrari birbirlerini buldular, o bize kazanmak için geliyor."
"Onunla birlikte daha güçlü ve geleceğin getireceği zorluklara karşı daha hazırlıklı olacağız."
"O, son zaferlerinin de kanıtladığı üzere sekizinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen harika bir sporcu."
"Elbette Ferrari'ye şanına yakışır bir emekliliğe hazırlanmak için katılmıyor. Çok daha fazlasını başarmak istiyor."
"Sonuçta, son on yılın büyük sporcularını düşünün: Djokovic, Federer, Hamilton, Ronaldo, Messi - hepsinin ortak noktası ne? Sportif anlamda tutarlılık."
"İnanılmaz iradeleri sayesinde, kondisyonlarındaki düşüşün getirdiği zorlukların üstesinden gelebildiler."
Elkann içinde bulunduğumuz sezon hakkında da birkaç söz söyledi: "Bu yıl Formula 1'deki rekabet gerçekten arttı. Dört takım birbirine çok yakın."
"Red Bull şampiyonaya iyi başladı, ardından Ferrari, McLaren ve şimdi de Mercedes arayı kapatıyor."
"Harika sürücülerin yer aldığı şampiyona öngörülemeyen bir sona doğru ilerliyor. Artık tüm potansiyelinizi ortaya koymak daha önemli."
"Hamilton ve Alonso gibi en deneyimli pilotlar daha istikrarlı bir performans sergiliyor ve bu da belirleyici faktör olabilir."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, 2. sıra, yarış sonrası basın toplantısında
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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