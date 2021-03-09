Elkann: "Gianni Agnelli olsa Ferrari'nin durumuna üzülürdü"

Ferrari, turbo hibrit motorlar döneminde istikrarlı bir performans göstermekte zorlandı ve en iyi yılları hiç şüphesiz 2017/2018 yıllarıydı.

Takım son iki yıllık süreçte yeniden gerilerken, 2021 yılından da pek umutlu görünmüyor.

Ferrari, 2014 yılından bu yana 17 yarış kazanabildi. Oysa Mercedes, geçen yıl tek bir sezonda 13 zafer aldı.

Ferrari'nin 2014'ten bu yana istatistikleri:

Yıl Galibiyet Pole Podyum Puan 2020 - - 3 131 (6.) 2019 3 9 19 504 (2.) 2018 6 6 24 571 (2.) 2017 5 5 20 522 (2.) 2016 - - 11 398 (3.) 2015 3 1 16 428 (2.) 2014 - - 2 216 (4.)

Sergio Marchionne'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ferrari'nin Başkanı olan John Elkann, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, dedesi Gianni Agnelli'nin Ferrari'nin mevcut sonuçlarından hayal kırıklığına uğrayacağını kabul etti.

FIAT'ın kurucusu olan ve 203 yılında hayatını kaybeden dedesi hakkında konuşan Elkann, "Dedem, tıpkı hepimiz gibi, Scuderia Ferrari'nin taraftarları gibi Ferrari'nin Formula 1'de elde ettiği sonuçları karşısında üzülürdü.

"Ancak bu konuda iyimserim. Çünkü kazanmaya alışkın olmasalar bile gerçekten kazanmak isteyen iki genç sürücümüz (Sainz ve Leclerc) var. Sahip oldukları arzu ve kararlılığı tüm takıma aktarıyorlar."

"Dedem de onlara inanırdı." dedi.

Elkann, Agnelli ailesine ait futbol kulübü Juventus'tan da övgüyle bahsetti. Elkann, dedesinin arka arkaya kazanılan dokuz şampiyonluğun ardından kulüple gurur duyacağını dile getirdi.