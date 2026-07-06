Elkann, Ferrari’nin 250. zaferini kutladı
Ferrari Başkanı John Elkann, Charles Leclerc'in Britanya GP zaferiyle takımın Formula 1'deki 250. galibiyetini kutladı.
Ferrari, Formula 1 tarihindeki ilk galibiyetini 1951 yılında José Froilán González ile kazandığı Silverstone pistinde, bu kez Charles Leclerc ile 250. zaferine ulaştı. Yarışı Silverstone padoğundan takip eden Ferrari Başkanı John Elkann, bu tarihi dönüm noktasının ardından şu açıklamaları yaptı: "Ferrari için 250. galibiyet geldi ve ilk zaferimiz de tam olarak buradaydı, Silverstone'daydı.”
“Bu durum bugünün tarihimiz, geleceğimiz ve özellikle de şu anımız için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Charles ve Lewis gibi harika pilotlarımızdan, Maranello'daki ve pistteki tüm ekibimize kadar herkes birlikte çalıştığında, ortaya böyle büyük başarılar çıkıyor."
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Liam Fabre
Zorlu geçen haftaların ardından Silverstone'da podyumun zirvesine çıkan Charles Leclerc ise araçtaki güvenini yeniden kazanmak için çok uğraştığını, talihsiz geçen birkaç hafta sonunun ardından bunu başardıklarını belirtmişti. Kariyerindeki ilk Britanya Grand Prix'si zaferini "inanılmaz" olarak nitelendiren 28 yaşındaki Leclerc, gelecek yarışlarda daha istikrarlı olabileceğinin sinyalini de vermişti
Bu galibiyetle birlikte puanını 108'e yükselten Leclerc, pilotlar şampiyonasında dördüncü sıraya yerleşti. Silverstone'da puan barajının dışında kalan Kimi Antonelli 179 puanla liderliğini sürdürürken, Mercedes pilotu George Russell 154 puanla ikinci, Ferrari sürücüsü Lewis Hamilton ise 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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Elkann, Ferrari’nin 250. zaferini kutladı
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