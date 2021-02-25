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Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"

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Ferrari Başkanı John Elkann, bugün Ferrari'nin Maranello fabrikasına giderek takımla toplantı yaptı ve ardından açıklamalarda bulundu.

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Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"

Yarın 2021 Ferrari F1 takım lansman gerçekleştirilecek ve TSI 16:00'da başlayacak lansmandan bir gün önce, Ferrari Başkanı ve CEO'su Johnn Elkann Maranello fabrikasına gelerek ekiple üst düzey bir toplandı gerçekleştirdi.

Elkann ile yapılan toplantıya takım patronu Mattia Binotto, takımın pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'a ek olarak, Alfa Romeo ile yarışan Ferrari'nin üçüncü pilotu Antonio Giovinazzi de katıldı.

Ferrari'den gelen açıklamaya göre, 18 inç lastik testinden dönen çok sayıda mühendis ve teknisyen de toplantıda yer aldı.

Binotto, toplantıda takımın önünde uzun ve zorlu bir yıl olduğunu ve bundan ötürü işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Elkann ise şu açıklamada bulundu: "Bu sezon en önemli şey, bağlılığımızı, adanmışlığımızı ve kazanma arzumuzu göstermek olacak. Her küçük ayrıntıya dikkat etmemiz gerekiyor ve bunu başardığımız vakit her şey yoluna girecek."

Ferrari, yeni aracının örtüsünü 10 Mart'ta kaldıracak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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