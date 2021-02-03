Elkann: "Ferrari her şeye 'alçakgönüllükle' baştan başlamalı"

Ferrari, Formula 1'deki son pilotlar şampiyonluğunu 2007 yılında alırken, son takımlar şampiyonluğunu 2008 yılında aldı.

Son yıllardaki olumlu ivmesini 2020 yılını taşıyamayan ve tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Ferrari'nin önümüzdeki yıllarda neler yapabileceği merak konusu.

Sergio Marchionne'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ferrari Başkanı olan John Elkann, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Ferrari'nin geçmişteki başarılarının hiçbir anlam ifade etmediğini, çünkü bunun otomatik olarak başarı anlamına gelmediğini dile getirdi.

Elkann, "Büyük bir geçmişe sahip olmak, şu anda veya gelecekte harika olacağımız anlamına gelmez. Geçen yıl bize bunu gösterdi. Alçakgönüllükle baştan başlamalıyız."

"Formula 1'deki mevcut sonuçlarımızdan memnun değiliz ve onları değiştirmek için büyük bir alçakgönüllülük ve özveri ile çalışacağız." dedi.

Louis Camilleri görevinden ayrılmasının ardından yeni bir CEO arayışında olduklarını söyleyen Elkann, "Mümkün olan en iyi ismi bulmak adına vakit ayıracağız." dedi.