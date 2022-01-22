Elkann, Binotto ile yolları ayırmak mı istiyor?

1993 senesinde Ferrari'ye gelen Jean Todt, takımın yeniden şahlanmasında büyük rol oynadı ve 2000-2004 yılları arasında elde edilen başarıların baş mimarlarından birisiydi.

Todt'un yönetimindeki Ferrari, 1999-04 arası arka arkaya altı takımlar, 2000-04 arası ise arka arkaya beş pilotlar şampiyonluğu kazandı.

Fransız mühendis ve yönetici, 2004 yılında takım patronluğunu bırakarak Ferrari'nin CEO'su ve Özel Danışmanı olmuştu. Todt, 2009 yılında ise İtalyan markadan ayrılarak FIA'ya geçti ve motor sporlarının yönetim birimine başkanlık yaptı.

Todt, görev süresinin dolmasıyla birlikte 2009 senesinden beri bulunduğu görevinden 2021'in sonunda ayrıldı. Todt'un FIA'dan ayrılmasının ardından, yeniden Ferrari'yi dönebileceğini belirten iddialar ortaya çıkmıştı.

İddialara göre Todt, bizzat kendisi Elkann'la konuşmuş ve takıma dönebileceğini söylemişti.

Takıma dönmesi durumunda Todt'un rolünün "süper danışman" olması bekleniyordu. Todt, şirketin kurumsal tarafıyla yarış departmanı arasında iyi bir köprü oluşturabilirdi.

Birçok kaynak, Todt'un Ferrari'ye döneceğinden emindi ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

Bu görüşmelerin olumsuz sonuçlanması birçok kişiyi şaşırtmıştı. Bu anlaşmaların olumsuz sonuçlanmasının nedeni olarak ise Elkann gösteriliyordu.

Şimdi ise Todt'u takımda istemeyen Elkann ile Binotto arasında anlaşmazlıklar yaşandığını belirten yeni iddialar öne sürülüyor.

Elkann ve Binotto'nun arası hiçbir zaman çok iyi olmamıştı ancak Formu1a.uno.com'un haberine göre, son yaşananların ardından ikilinin arası hiç olmadığı kadar açıldı.

Mattia Binotto, Ferrari Takım Patronu ve John Elkann, CEO, Fiat Chrysler Automobiles Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Elkann, Todt'un takıma gelmesini neden istemedi?

Binotto, Todt'un takıma katılmasını fazlasıyla istiyordu çünkü Todt, çok iyi bir ilişkiye sahip olduğu Binotto'yu destekleyecekti ve Binotto'nun takım patronluğu rolündeki geleceği sağlamlaşacaktı.

Binotto-Todt ikilisi, İtalyan takımın şampiyonaları domine ettiği dönemlerde birlikte çalışmışlardı. Bundan dolayı Binotto, yeni bir çağın başlayacağı 2022 sezonunda Todt'un kendisine Elkann'dan daha çok yardımcı olabileceğini düşünüyordu.

Todt, takımın sportif/politik varlığını arttırmaya destek verecekti ve Binotto'ya göre, "kendisine daha çok yardım edecekti". Ayrıca Todt, tam olarak bir yarış geçmişi bulunmayan Elkann ile yarış departmanı arasında iyi bir köprü oluşturabilirdi.

Söylentilere göre; Binotto'nun bu konuda bu kadar istekli olması ve Todt'un "süper danışmanlık" rolü, "dışarıda kalmış gibi hisseden" Elkann'ın hoşuna gitmedi ve bundan ötürü Elkann, Todt'un takıma gelmesini istemedi.

Ayrıca Elkann, F1 projesini Todt-Binotto ikilisine bırakmak istemiyordu. Todt'un takıma gelmesi, orta vadeli bir Binotto-Todt döneminin başlayacağını garanti edecekti ve Elkann, bu ikiliyle ve özellikle de Binotto'yla devam etmek istemiyordu.

2022'nin ilk günlerinde şirketin üst yönetiminde birçok değişiklik yaşandı ve yarış departmanında da hareketlilikler yaşanabilir.

İtalyan basını Elkann'ı iç güdüleriyle hareket eden birisi olarak tanımlıyor. Elkann, 2 sene önce Vettel'in kontrat görüşmelerinde de sadece birkaç saat içinde Alman pilotla kontrat uzatmamaya karar vermiş bir isimdi.

Elkann, "gerçek" bir takım patronuyla çalışmak istiyor

İddialara göre, Elkann, "gerçek" bir takım patronuyla çalışmak istiyor ve bundan ötürü de Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner ve McLaren F1 takımının takım patronu Andreas Seidl ile görüştü.

Red Bull kontratının sonuna yaklaşan Horner, seçimini Red Bull'dan yana yaptı ve geçtiğimiz günlerde Avusturyalı ekiple sözleşmesini uzattı. McLaren'ın toparlanmasına yardımcı olan Seidl da Ferrari'nin teklifini reddetti.

Todt'un takıma gelmesiyle Binotto'nun takım patronluğu rolündeki geleceği sağlamlaşacaktı. Binotto ile orta vadeli gelecekte devam etmek istemeyen Elkann ise Binotto'ya destek olacak Todt'un takıma gelmesini istemedi.

2022 aracını 17 Şubat'ta tanıtacak olan Ferrari'de 2022 sezonunun kötü geçmesi durumunda Elkann, Binotto ile yolları ayırabilir.

Jean Todt, Ferrari, Gianni Agnelli, Lapo Elkann, John Elkann Fotoğraf: Ercole Colombo