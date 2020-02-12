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Formula 1 / Ferrari 2020 lansmanı / Son dakika

Elkann: "Başarıya her zamankinden daha çok açız"

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Elkann: "Başarıya her zamankinden daha çok açız"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Şub 2020 07:28

Ferrari Başkanı John Elkann, İtalyan ekibin başarıya her zamankinden daha büyük bir açlık duyduğunu söyledi.

Ferrari, son pilotlar şampiyonluğunu 2007'de alırken, son takımlar şampiyonluğunu da 2008 yılında alabildi.

İtalyan ekip geçen yıla istediği gibi başlayamadı ve sezonun ilk yarısında oldukça önemli puanlar kaybetti.

Yeni sezon öncesinde yere basma gücünü arttırmaya odaklanan Ferrari, tüm pistlerde güçlü bir performans sergilemeyi umuyor.

Dünkü lansman etkinliğinde konuşan Elkann, başarıya her zamankinden daha aç olduklarına vurgu yaptı.

"İtalya'yı dünya çapında temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ferrari, Formula 1'de çıktığı 991 yarıştan 238'ini kazanmasına rağmen, zaferlere olan açlığımız her zamankinden daha fazla."

“Bu yıl rekabet yine oldukça zor olmaya devam edecek. Ancak bu, giderek daha iyisini yapmaları konusunda onları cesaretlendiriyor."

"Ferrari olarak pistte ve pist dışındaki kolektif çalışmalarımızla öne çıkıyoruz. Bu bizim gücümüz."

Ferrari CEO'su Louis Camilleri ise zorlu bir yıl bekliyor.

"Bu yıl son derece zor olacak. Rakiplerimizle zorlu bir mücadele bekliyoruz. Buna paralel olarak 2021 aracını geliştireceğiz ve program gerçekten çok yoğun. Yine de takımımıza güveniyorum. ”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Ferrari 2020 lansmanı
Alt-etkinlik Lansman
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

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