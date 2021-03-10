Elkann: "2020 bizim daha güçlü olmamızı sağladı"

2021 için sürücü kadrosunda değişikliklere giden İtalyan takım, geçirdiği korkunç 2020 sezonundan dersler çıkarmak ve 2021'de gelişmek istiyordu.

COVID-19 pandemisi nedeniyle geliştirmeler kısıtlanmış olsa da takımlar, 2020 araçlarının büyük çoğunluğu ile 2021'e geçiş yapacaklar. Buna rağmen takım patronu Mattia Binotto, mümkün olan her yerde geliştirmeler yaptıklarını belirtmişti.

Çarşamba günü yapılan Ferrari lansmanında konuşan John Elkann, "2020'yi geride bıraktık, ancak bunu asla unutmayacağız - hatta 2020 sezonu sayesinde daha güçlü olduk."

"Şu anda 2021'deyiz: piste çıkmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz."

"Teknisyenlerimiz ve mekanikerlerimiz ile beraber, Charles ve Carlos'un sezon hazırlığında bize neler kattıklarını görmek heyecan verici olacak. Bu heyecan da hissedilebiliyor: herkes aracı pistte sürmeyi ve her şeyi ortaya koymayı dört gözle bekliyor." dedi.

Ferrari, Formula 1 tarihinin belki de en sükse yapan takımı olmasına rağmen, tam 14 senedir şampiyonluk yüzü görmedi. En son sürücüler şampiyonluğunu 2007'de Kimi Raikkonen ile alan İtalyan takım, 2008'de ise sürücüler şampiyonluğunu alamasa da markalar şampiyonu olmuştu.

Takımın hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Elkann, "Bu lansman gerçekten bizim için çok önemli bir an - tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı an."

"Taraftarlarımıza, tüm Formula 1 taraftarlarına sesleniyorum: Ferrari'de bulunan herkes, kurucumuz Enzo Ferrari'nin adını onurlandıracaktır ve 2021 sezonuna, O'nun (Enzo Ferrari) galibiyet ruhu ile başlayacaktır." dedi.

Yarış direktörü Laurent Mekies ise 2021 beklentileri hakkında şunları söyledi: "İki sürücümüz de pozitif bir enerjiye sahipler. Carlos fabrikada oldukça fazla zaman geçirdi ve takıma çok hızlı bir şekilde entegre oldu."

"Charles'a gelince, O zaten takım ile evinde gibi hissediyordu: O, ne istediğini biliyor ve takımdaki rolünün de gayet farkında, hem aracın içerisinde hem de aracın dışında."

"Kış arası boyunca iki pilotumuzun birden gayet iyi bir iletişime sahip olduğunu gördük ve bu da takımın tamamı için sadece iyi bir şey olabilir."