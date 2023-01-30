Ekström: "Mick çok yetenekli bir pilot"
Mattias Ekström, Şampiyonlar Yarışı'nın ardından finalde karşı karşıya geldiği Mick Schumacher'i övdü.
İsveç'teki zorlu şartlarda gerçekleştirilen Şampiyonlar Yarışında, finalde Mick Schumacher ve Mattias Ekström karşı karşıya geldi.
Ekström, farklı klasmanlarda mücadele ettiği için bu tür şartlara daha kolay adapte olma avantajına sahipti. Yine de Mick elinden geleni yaptı.
Sonuç olarak zafer Ekström'ün olurken, İsveçli sürücü bu başarıyı dördüncü kez yakalamış oldu.
Etkinlik sonrası Ekström, genç Mick'ten övgüyle bahsetti ve babası hakkında konuştu.
Ekström, "Şampiyonlar Yarışı benim için her zaman çok şey ifade etti."
Winner Mattias Ekstrom, Mick Schumacher
Fotoğraf: Race of Champions
"Burada dört galibiyet almak inanılmaz. İlk finalimi Paris'teki Stade de France'da Sébastien Loeb'e karşı kazandım, ardından Londra ve Pekin'de Michael Schumacher'e karşı iki final kazandım, bu yüzden bugün Mick'i finalde görmek beni çok heyecanlandırdı."
"Michael'a her zaman hayranlık duymuşumdur. Onun adanmışlığına, çalışkanlığına ve yeteneğine hep hayran kaldım. Onunla Şampiyonlar Yarışı'nda tanıştım ve bu her zaman ilginç bir şeydi. O anlara dair çok güzel anılarım var."
"Mick yetenekli bir pilot ve eminim onun da zamanı gelecek. Gelecekte mücadeleyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Yakında yenileceğimi biliyorum ama Mick'e yenilmenin utanılacak bir tarafı yok!" dedi.
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