Ekonomistlere göre F1'in Madrid üzerindeki ekonomik getirisi 450 milyon dolar olamaz

Madrid, 2026 yılında Barselona'nın yerini alarak İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya başlayacak. 2026'dan itibaren F1 yarışının, IFEMA fuar merkezinin etrafına kurulacak yeni bir cadde pistinde yapılması planlanıyor.

Projenin mimarları, yarışın İspanyol başkentine önemli ticari faydalar sunacağını belirtseler de, ekonomist Santiago Niño Beserra sunulan hesaplamaların güvenilirliğinden şüphe duyuyor.

Beserra, ayrıca Barselona'da düzenlenen İspanya Grand Prix'sinin ekonomik göstergelerine atıfta bulundu.

Formula 1 yarışına ev sahipliği yapma hakkı için organizatörler yılda 26 milyon Euro ödüyor ve bunun Katalonya'ya getirdiği toplam ekonomik etkinin yaklaşık 250 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

Beserra, Madrid projesini hazırlayanların neye dayanarak 450 milyon Euro ekonomik getiri beklediğine anlam veremiyor.

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Beserra, "Henüz kimse -benim de- cevabını bilmediğim şu soruyu sormadı: Neden Barselona 250 milyon avro kazanırken, Madrid 450 milyon euro kazanıyor? Neden bu kadar büyük bir fark var?"

"Şimdi Liberty Media, İspanya'da başka bir yarış düzenlemenin ekonomik olarak doğru olup olmadığına karar vermek zorunda kalacak."

"Eğer öyleyse, kesinlikle fiyatı yükselteceklerdir." dedi.

İspanya daha önce Valensiya'da düzenlenen ikinci bir yarışla, takvimde çifte yarışa sahipti. Fakat proje kısa süre sonra ekonomik anlamda beklentileri karşılayamadı ve yarış iptal edildi.

Ekonomist, "İlk yılın ardından projenin iyi şekilde çalışıp çalışmadığı ortaya koydu ve ikinci yılda bir felakete dönüştü. Bakalım 2026'da Madrid'de neler olacak?" dedi.

2008 ve 2012 yılları arasında Valensiya pisti, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.