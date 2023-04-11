Kravitz: "Sainz yarışın ardından radyoda ağlıyordu"

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Melbourne'daki son kırmızı bayrak periyodunun ve yeniden startın en ciddi etkilediği isimlerden biri, Alpine pilotları gibi yarış dışı kalmasa da puan alamayan Carlos Sainz oldu.

Yeniden start esnasında önündeki Fernando Alonso ile temas eden ve rakibinin spin atmasına sebep olan Sainz, bu olay nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı ve damalı bayrağı dördüncü görmesine rağmen 12. sıraya geriledi.

Birçok kişiye göre günün sonunda "asla gerçekleşmemiş" bir turda ceza çıkması pek mantıklı değildi, bu konuda Ted Kravitz de benzer görüşlerde.

Kravitz, "Belki de Sainz'ın bu konudaki düşüncesi atılan turun aslında hiç gerçekleşmemiş olmasıydı."

"Sanki hiçbir şey olmamış gibi Aston Martin'leri orijinal grid pozisyonuna yerleştiriyor, Sainz'ı ise olmamış bir şey için cezalandırıyorsunuz."

"Eğer ortada bir zarar yoksa, Sainz Fernando'ya bir zarar gelmediğini düşünüyorsa, o zaman ceza gerekli değil demektir.

"Sainz bu olay nedeniyle gözyaşları içindeydi. Yarışın sonunda takım radyosunu dinlerseniz, radyodan ağladığını duyabilirsiniz."

"Kendisinin demek istediği, temasın biraz daha hoşgörülü davranılması gereken ilk turda gerçekleştiğiydi, muhtemelen 'eğer beni bunun için cezalandırırsanız, o zaman Lance Stroll'u da takım arkadaşımla temas ettiği için cezalandırmanız gerekir' şeklinde düşünüyordu."

"Bunun yanı sıra Esteban Ocon'u yarış dışı bıraktığı için Pierre Gasly'nin de ceza alması gerekiyordu, aralarında yaşanan bir yarış kazasıydı, çünkü Gasly pist dışından geldi ve Ocon'u görmedi.

"Sainz'in işaret ettiği nokta da bu - ortada temel bir tutarsızlık var. Bence bunu oldukça güçlü bir şekilde ifade etti ama duygusaldı - nedenini anlayabilirsiniz."

"En önemlisi, hakemler onun söylediklerini dinlemediler. Görevlilere gidip neler olup bittiğini açıklamak ve olayı Fernando'dan da duymak istedi."

"Açıkçası böyle bir durumda Fernando'nun söyleyecekleri duruma göre değişecekti. Eğer mutlu bir Fernando hâlâ podyumda ve Carlos dördüncü sırada olsaydı, bence Fernando 'pekâlâ, ne demek istediğini anlıyorum' derdi."

"Ancak sıralama [Nico] Hulkenberg'in podyuma çıkabileceği şekilde düzenlenmiş olsaydı, Sainz'i batıracak ve 'kesinlikle cezayı hak ediyor, ona cezayı verin' diyecek olan kızgın bir Fernando ile karşı karşıya kalacaktık."