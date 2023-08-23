Prime'a abone ol
Önceki / Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"
Formula 1 Haberler

Aston Martin nasıl kötü örnek olmaktan kurtulup gelişebildi?

Aston Martin takım patronu Mike Krack, bir dönem puan dahi alamayacak durumdaki takımın yaptığı atılımdan ve herkesin uyum içinde çalışmasından epey mutlu.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, celebrates with his team in Parc Ferme

Şu ana kadar sezona damga vuran takım Red Bull olabilir, ancak gelecekte bu sezondan bahsederken ilk aklımıza gelecek takım kesinlikle Aston Martin.

Dan Fallows liderliğinde konsept değiştiren takım, değişikliğin meyvesini bir anda orta grubun en dibinden zirveye doğru kanatlanarak almayı başardı.

Geçen sezon ilk sekiz yarışta sadece 15 puan toplayabilen takım, bu kez tam altı podyum görmeyi ve 154 puan toplamayı başardı.

Bu başarı hakkında konuşan Mike Krack, kötü zamanlarda paniğe kapılmadıklarını ve kimseyi suçlamadıklarını, aksine soğukkanlı kalarak bir program çerçevesinde ilerlemeye devam ettiklerini söylüyor.

Autosport'a konuşan Krack, "2022 sezonuna iyi başlamamıştık. Sanırım üç yarış sonra puan alamayan tek takım bizdik ve üzerimizde büyük bir baskı vardı."

"Melbourne'den uçarken Tom [McCullough, performans direktörü] ile konuşup 'işleri yoluna koymalıyız' dediğimi hatırlıyorum, aksi takdirde kötü bir örnek olarak parmakla gösterilecektik."

"Neyse ki yaşadıklarımızdan ders almayı başardık."

"Her şeyden önce takıma yeni yüzlerin katılması önemliydi; Dan [Fallows], Eric [Blandin] gibi isimler her zaman yapıcı ve olumlu bir yaklaşım sergilediler."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Geçen yıl yoğunluk, maliyet sınırı ve diğer tüm sebeplerden ötürü herhangi bir mucizeye imza atamayacağımızı biliyorduk." 

"Yine de 'yapabileceğimiz her şeyi yaparak arabayı adım adım geliştirmeye çalışalım ve bunun bizi nereye götüreceğini görelim' diyerek yola çıktık."

"Yılın sonunda, sanırım Abu Dhabi'ye geldiğimizde, bazı önemli adımlar atmıştık. Şampiyonada büyük adımlar atmaya yetecek kadar puan kazanamadığımız için bu noktaya geldik." 

"Ancak yıl sonunda bu durumdan kurtulduğumuz için oldukça mutluyduk." dedi.

Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, third place Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, third place Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Elde edilen sonuçlar Aston Martin'in beklentilerinin ötesinde olsa da, takım aracın gerçek performansı konusunda yanılmamıştı -sadece diğerlerine karşı bu kadar rekabetçi olmayı kimse beklemiyordu. 

Krack, "Aşırı büyük bir başarı elde etmedik. Rüzgar tüneli sonuçlarına baktığımızda da sadece tahmin ettiğimiz kadar ilerlediğimizi görüyoruz." 

"İlerleyeceğimiz konusunda kendimize güveniyorduk ama bunun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk, bu nedenle önemli bir adım atmak için ne kadar ilerleme kaydetmemiz gerektiği konusunda gerçekçi olmaya çalışıyorduk."

"Gözlerimiz ilk olarak Bahreyn testinde açıldı, ciddi bir deneme yapmasak bile zirvedeydik. Uzun sürüşler, tek tur, her şey çok kolay geliyordu." 

"Ancak testlerde her zaman 'hafif depoyla mı sürüş yapıyoruz, diğerleri ağır depoyla mı sürüş yapıyor' gibi şüpheler de mevcut. Sıralama turlarına kadar gerçek ortaya çıkmıyor." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Aston Martin için iyi başlayan sezon son dönemde biraz kötü gidiyor, nitekim gelişim yarışında geri düşen takım artık Mercedes, Ferrari, hatta McLaren'e dahi geçilmiş vaziyette.

Takım ister yanlış güncellemelerden zarar görmüş, ister FIA'nın esnek kanat kısıtlamasına maruz kalmış olsun, Krack halen işleri tersine çevirebilecekleri konusunda umutlu.

Krack, "İnsanların vanayı açmasına ve sadece kutlama yapmasına izin vermelisiniz. Bahreyn sonrası bizimkilerin nasıl kutlama yaptıklarını gördünüz, biz de fabrikada aynı şekilde kutlama yaptık."

"Bu önemli çünkü herkes bu işi büyük bir tutkuyla yapıyor, tüm sıkı çalışmanın karşılığını aldığınız bu anlara ihtiyacınız var."

"Ancak kutlama biter bitmez tekrar kafa kafaya verdik ve 'tamam, bu sadece bir podyum, önümüzde uzun bir yol var' dedik."

"İşlerin pek iyi gitmediği yarışlarda da ilk tecrübelerimizi yaşadık, bu da insanların ayaklarının yere basmasına yardımcı oluyor."

"Kendimizi kaptırmak ve alçakgönüllü kalmak arasında bir denge kurmak gerekiyor. Daha önümüzde uzun bir yol var." dedi.

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the line

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the line

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

Formula 1

Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum" Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"

Brown: "Rüzgar tüneline yatırım yapmak zor bir karardı"

Brown: "Rüzgar tüneline yatırım yapmak zor bir karardı"

Formula 1

Brown: "Rüzgar tüneline yatırım yapmak zor bir karardı" Brown: "Rüzgar tüneline yatırım yapmak zor bir karardı"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Formula 1

Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı" Alonso: "Sezonun ilk yarısı gerçekten inanılmazdı"

Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Formula 1
Hollanda GP

Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor Aston Martin, sezon başındaki güçlü performansını "rakiplerin zayıflığına" bağlıyor

Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor"

Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor"

Formula 1

Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor" Vettel, Alonso için mutlu: "Sonunda yeteneklerini tekrar gösterebiliyor"

Son Haberler

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik" Hamilton, kendisini eleştirenlere katılmıyor: "Önde tek yarışırken bile rekabet istedik"

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor Ferrari, sezonun ikinci yarısında Mercedes'i "saf performans anlamında" geçmek istiyor

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici" Wolff: "Lewis her açıdan süper destekleyici"

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

F1 Formula 1

Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil Krack'e göre Aston Martin henüz üst düzey bir takım değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol