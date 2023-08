Aston Martin nasıl kötü örnek olmaktan kurtulup gelişebildi?

Şu ana kadar sezona damga vuran takım Red Bull olabilir, ancak gelecekte bu sezondan bahsederken ilk aklımıza gelecek takım kesinlikle Aston Martin.

Dan Fallows liderliğinde konsept değiştiren takım, değişikliğin meyvesini bir anda orta grubun en dibinden zirveye doğru kanatlanarak almayı başardı.

Geçen sezon ilk sekiz yarışta sadece 15 puan toplayabilen takım, bu kez tam altı podyum görmeyi ve 154 puan toplamayı başardı.

Bu başarı hakkında konuşan Mike Krack, kötü zamanlarda paniğe kapılmadıklarını ve kimseyi suçlamadıklarını, aksine soğukkanlı kalarak bir program çerçevesinde ilerlemeye devam ettiklerini söylüyor.

Autosport'a konuşan Krack, "2022 sezonuna iyi başlamamıştık. Sanırım üç yarış sonra puan alamayan tek takım bizdik ve üzerimizde büyük bir baskı vardı."

"Melbourne'den uçarken Tom [McCullough, performans direktörü] ile konuşup 'işleri yoluna koymalıyız' dediğimi hatırlıyorum, aksi takdirde kötü bir örnek olarak parmakla gösterilecektik."

"Neyse ki yaşadıklarımızdan ders almayı başardık."

"Her şeyden önce takıma yeni yüzlerin katılması önemliydi; Dan [Fallows], Eric [Blandin] gibi isimler her zaman yapıcı ve olumlu bir yaklaşım sergilediler."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Geçen yıl yoğunluk, maliyet sınırı ve diğer tüm sebeplerden ötürü herhangi bir mucizeye imza atamayacağımızı biliyorduk."

"Yine de 'yapabileceğimiz her şeyi yaparak arabayı adım adım geliştirmeye çalışalım ve bunun bizi nereye götüreceğini görelim' diyerek yola çıktık."

"Yılın sonunda, sanırım Abu Dhabi'ye geldiğimizde, bazı önemli adımlar atmıştık. Şampiyonada büyük adımlar atmaya yetecek kadar puan kazanamadığımız için bu noktaya geldik."

"Ancak yıl sonunda bu durumdan kurtulduğumuz için oldukça mutluyduk." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool

Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, third place Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Elde edilen sonuçlar Aston Martin'in beklentilerinin ötesinde olsa da, takım aracın gerçek performansı konusunda yanılmamıştı -sadece diğerlerine karşı bu kadar rekabetçi olmayı kimse beklemiyordu.

Krack, "Aşırı büyük bir başarı elde etmedik. Rüzgar tüneli sonuçlarına baktığımızda da sadece tahmin ettiğimiz kadar ilerlediğimizi görüyoruz."

"İlerleyeceğimiz konusunda kendimize güveniyorduk ama bunun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk, bu nedenle önemli bir adım atmak için ne kadar ilerleme kaydetmemiz gerektiği konusunda gerçekçi olmaya çalışıyorduk."

"Gözlerimiz ilk olarak Bahreyn testinde açıldı, ciddi bir deneme yapmasak bile zirvedeydik. Uzun sürüşler, tek tur, her şey çok kolay geliyordu."

"Ancak testlerde her zaman 'hafif depoyla mı sürüş yapıyoruz, diğerleri ağır depoyla mı sürüş yapıyor' gibi şüpheler de mevcut. Sıralama turlarına kadar gerçek ortaya çıkmıyor." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Aston Martin için iyi başlayan sezon son dönemde biraz kötü gidiyor, nitekim gelişim yarışında geri düşen takım artık Mercedes, Ferrari, hatta McLaren'e dahi geçilmiş vaziyette.

Takım ister yanlış güncellemelerden zarar görmüş, ister FIA'nın esnek kanat kısıtlamasına maruz kalmış olsun, Krack halen işleri tersine çevirebilecekleri konusunda umutlu.

Krack, "İnsanların vanayı açmasına ve sadece kutlama yapmasına izin vermelisiniz. Bahreyn sonrası bizimkilerin nasıl kutlama yaptıklarını gördünüz, biz de fabrikada aynı şekilde kutlama yaptık."

"Bu önemli çünkü herkes bu işi büyük bir tutkuyla yapıyor, tüm sıkı çalışmanın karşılığını aldığınız bu anlara ihtiyacınız var."

"Ancak kutlama biter bitmez tekrar kafa kafaya verdik ve 'tamam, bu sadece bir podyum, önümüzde uzun bir yol var' dedik."

"İşlerin pek iyi gitmediği yarışlarda da ilk tecrübelerimizi yaşadık, bu da insanların ayaklarının yere basmasına yardımcı oluyor."

"Kendimizi kaptırmak ve alçakgönüllü kalmak arasında bir denge kurmak gerekiyor. Daha önümüzde uzun bir yol var." dedi.

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the line

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images