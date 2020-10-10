Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Dünkü antrenman seanslarının kötü hava şartları ve sis nedeniyle yapılamamasının ardından bugün soğuk ancak güneşin kendisini gösterdiği hava şartları vardı. Sıralamalarda hava sıcaklığı 10, pist sıcaklığı 18 derece civarındaydı.

Heyecanlı geçen sıralamalarda Valtteri Bottas 1:25.269'luk derecesiyle en hızlı isim olurken Hamilton 0.256 saniye geride 2., Max Verstappen 0.293 saniye geride 3. oldu.

Eifel GP, Pazar günü TSİ 15:10'da başlayacak.

3. Seans - Verstappen hızlı başladı ancak Bottas pole pozisyonunu kazandı!

Pole pozisyonunu kazanan ismin belli olacağı seansta iki Mercedes, iki Red Bull, iki McLaren, iki Renault pilotuyla Ferrari'den Leclerc ve Racing Point'ten Perez mücadele etti. Piste ilk olarak McLaren pilotları, ardından Mercedes pilotları çıkarken Perez ilk başta piste çıkmamayı tercih etti.

Son seanstaki ilk turların ardından Verstappen ve Mercedes pilotları arasında çok yakın bir mücadele oldu. Piste ilk çıkan isimlerden Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ı 0.013 saniye ile geçmeyi başarmıştı ancak ardından 1:25.744 ile Verstappen en hızlı isim oldu ve geçici olarak ilk sıraya yükseldi.

0.08 saniye içerisinde yer alan ilk 3 pilotun yarım saniye gerisinde Red Bull pilotu Albon yer alırken onu Leclerc, Ocon ve McLaren pilotları takip etti. Ricciardo ise ilk turunda sorun yaşadı ve iyi bir derece kaydedemedi.

İlk haklarda geçici olarak pole pozisyonu Verstappen'de olsa da son haklarda Bottas fırtınası esti. Bottas, üç sektörde birden en hızlı zamanı kaydederek 1:25.269 elde etti ve bu seneki üçüncü, kariyerindeki ise 14. pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.256 saniye gerisinde ikinci oldu ve böylece Mercedes ilk iki sırayı almış oldu.

Verstappen, ikinci turların ardından Bottas'ın 0.293 saniye gerisinde kaldı ve sıralamaları 3. sırada tamamlamış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ikinci haklarda Red Bull'dan Alex Albon'u geçerek 4. olmayı başardı.

İlk turunda hata yapan Renault pilotu Daniel Ricciardo, son denemesiyle 6. olmayı başarırken takımın diğer pilotu Esteban Ocon 7. oldu.

İki pilotla birden son seansa kalan McLaren'da Lando Norris 8. olurken, Carlos Sainz 10. oldu. Onların arasında Racing Point'ten Sergio Perez yer aldı.

2. Seans - Hamilton lider, Vettel art arda 7. kez elendi

Yarışa ilk 10'dan başlayacak isimlerin lastiklerinin belli olacağı seansta piste çıkan ilk isimler Mercedes pilotları oldular. Seansa Mercedes pilotları Hamilton ve Bottas, Ferrari pilotları Leclerc ve Vettel ile Renault pilotu Ricciardo orta lastiklerle başlarken ilginç bir şekilde Red Bull pilotu Verstappen'de yumuşak lastikler vardı.

İkinci seanstaki ilk turların ardından 1:25.720 ile Verstappen en hızlı isim olurken onun 0.4 sn arkasında orta lastikli Hamilton ve Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon yer aldılar. Orta lastikle piste çıkan isimlerden sadece Hamilton güvenli bölgede kendisine yer buldular. Diğer orta lastikli pilotlar Bottas, Leclerc, Ricciardo ve Vettel 8, 9, 10 ve 11. oldular ve ikinci turlarına yumuşak lastiklerle çıkmak zorunda kaldılar.

Hamilton, normalde orta lastikle ikinci bölümü geçebilecek tur atabilmişti ancak beklenmedik bir şekilde yumuşak lastikle attığı son turunu tamamladı ve yarınki yarış için tüm pilotlar aynı stratejiyi seçmiş oldu.

İkinci turların ardından Hamilton, 1:25.390 ile en hızlı isim olurken onun hemen arkasında Verstappen yer aldı. 3. sıradaki Bottas yarım saniye geride kalırken onu Ricciardo, Leclerc ve Albon takip ettiler.

Leclerc'in son turuyla ilk 10'a girmesinin ardından kendi evinde yarışan takım arkadaşı Vettel 11. sıraya geriledi ve elendi. Vettel böylece art arda 7 yarıştır son seansa kalamamış oldu.

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat 12 ve 13. sıralarda kalıp elenirken onları Giovinazzi ve Magnussen takip ettiler.

1. Seans - Verstappen lider, Hulkenberg sonuncu

Nürburgring'deki ilk sıralama seansında 1:26.319 yapan Max Verstappen en hızlı isim olurken onu 0.2 ve 0.3 sn geride Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton takip ettiler.

Seanstaki ilk hakların ardından ilk 4 sırada Verstappen, Bottas, Hamilton ve Leclerc vardı ve bu isimler ikinci tur için piste çıkmadılar.

Diğer pilotların ikinci haklarını tamamlamalarının ardından Lando Norris ve Daniel Ricciardo 4 ve 5. sıralara yükselirken Leclerc yarım saniye geride 6. sıraya geriledi.

Antonio Giovinazzi, ilk seansı 15. sırada tamamlayarak bu sene ilk defa Q2'ye geçmeyi başardı.

İlk seansta elenen isimler Haas'tan Romain Grosjean, Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi, 323. yarışına çıkmaya hazırlanan Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ile son anda yarışa katılma fırsatı yakalayan Nico Hulkenberg oldular. Grosjean, ilk seansı geçebilecek bir tur elde etmişti ancak pist sınırlarını ihlal ettiği için o tur silindi.

Lance Stroll'ün hasta olması nedeniyle son anda piste çağrılan Hulkenberg, antrenmana çıkamadan doğrudan sıralamalara katıldı. İlk turunda liderin 3.5 sn gerisinde kalan Hulkenberg, gittikçe hızlandı ve liderle farkı 1.7 saniyeye kadar düşürdü ancak buna rağmen son sıradan kurtulamadı.