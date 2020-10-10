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Formula 1 / Eifel GP / Sıralama turları raporu

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

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Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Eifel GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın olurken Mercedes ilk iki sırayı kazandı.

Dünkü antrenman seanslarının kötü hava şartları ve sis nedeniyle yapılamamasının ardından bugün soğuk ancak güneşin kendisini gösterdiği hava şartları vardı. Sıralamalarda hava sıcaklığı 10, pist sıcaklığı 18 derece civarındaydı.

Heyecanlı geçen sıralamalarda Valtteri Bottas 1:25.269'luk derecesiyle en hızlı isim olurken Hamilton 0.256 saniye geride 2., Max Verstappen 0.293 saniye geride 3. oldu.

Eifel GP, Pazar günü TSİ 15:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'25.269  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'25.525 0.256
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'25.562 0.293
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'26.035 0.766
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 1'26.047 0.778
6 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1'26.223 0.954
7 France Esteban Ocon Renault Renault 1'26.242 0.973
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'26.458 1.189
9 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'26.704 1.435
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'26.709 1.440
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'26.738 1.469
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'26.776 1.507
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1'26.848 1.579
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'26.936 1.667
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'27.125 1.856
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1'27.552 2.283
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'27.564 2.295
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'27.812 2.543
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'27.817 2.548
20 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 1'28.021 2.752
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3. Seans - Verstappen hızlı başladı ancak Bottas pole pozisyonunu kazandı!

Pole pozisyonunu kazanan ismin belli olacağı seansta iki Mercedes, iki Red Bull, iki McLaren, iki Renault pilotuyla Ferrari'den Leclerc ve Racing Point'ten Perez mücadele etti. Piste ilk olarak McLaren pilotları, ardından Mercedes pilotları çıkarken Perez ilk başta piste çıkmamayı tercih etti.

Son seanstaki ilk turların ardından Verstappen ve Mercedes pilotları arasında çok yakın bir mücadele oldu. Piste ilk çıkan isimlerden Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ı 0.013 saniye ile geçmeyi başarmıştı ancak ardından 1:25.744 ile Verstappen en hızlı isim oldu ve geçici olarak ilk sıraya yükseldi.

0.08 saniye içerisinde yer alan ilk 3 pilotun yarım saniye gerisinde Red Bull pilotu Albon yer alırken onu Leclerc, Ocon ve McLaren pilotları takip etti. Ricciardo ise ilk turunda sorun yaşadı ve iyi bir derece kaydedemedi.

İlk haklarda geçici olarak pole pozisyonu Verstappen'de olsa da son haklarda Bottas fırtınası esti. Bottas, üç sektörde birden en hızlı zamanı kaydederek 1:25.269 elde etti ve bu seneki üçüncü, kariyerindeki ise 14. pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.256 saniye gerisinde ikinci oldu ve böylece Mercedes ilk iki sırayı almış oldu.

Verstappen, ikinci turların ardından Bottas'ın 0.293 saniye gerisinde kaldı ve sıralamaları 3. sırada tamamlamış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ikinci haklarda Red Bull'dan Alex Albon'u geçerek 4. olmayı başardı. 

İlk turunda hata yapan Renault pilotu Daniel Ricciardo, son denemesiyle 6. olmayı başarırken takımın diğer pilotu Esteban Ocon 7. oldu.

İki pilotla birden son seansa kalan McLaren'da Lando Norris 8. olurken, Carlos Sainz 10. oldu. Onların arasında Racing Point'ten Sergio Perez yer aldı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 6 1'25.269     217.345
2 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'25.525 0.256 0.256 216.694
3 Netherlands Max Verstappen 6 1'25.562 0.293 0.037 216.600
4 Monaco Charles Leclerc 6 1'26.035 0.766 0.473 215.410
5 Thailand Alexander Albon 6 1'26.047 0.778 0.012 215.379
6 Australia Daniel Ricciardo 6 1'26.223 0.954 0.176 214.940
7 France Esteban Ocon 6 1'26.242 0.973 0.019 214.892
8 United Kingdom Lando Norris 6 1'26.458 1.189 0.216 214.356
9 Mexico Sergio Perez 3 1'26.704 1.435 0.246 213.747
10 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'26.709 1.440 0.005 213.735
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2. Seans - Hamilton lider, Vettel art arda 7. kez elendi

Yarışa ilk 10'dan başlayacak isimlerin lastiklerinin belli olacağı seansta piste çıkan ilk isimler Mercedes pilotları oldular. Seansa Mercedes pilotları Hamilton ve Bottas, Ferrari pilotları Leclerc ve Vettel ile Renault pilotu Ricciardo orta lastiklerle başlarken ilginç bir şekilde Red Bull pilotu Verstappen'de yumuşak lastikler vardı.

İkinci seanstaki ilk turların ardından 1:25.720 ile Verstappen en hızlı isim olurken onun 0.4 sn arkasında orta lastikli Hamilton ve Red Bull'un diğer pilotu Alex Albon yer aldılar. Orta lastikle piste çıkan isimlerden sadece Hamilton güvenli bölgede kendisine yer buldular. Diğer orta lastikli pilotlar Bottas, Leclerc, Ricciardo ve Vettel 8, 9, 10 ve 11. oldular ve ikinci turlarına yumuşak lastiklerle çıkmak zorunda kaldılar.

Hamilton, normalde orta lastikle ikinci bölümü geçebilecek tur atabilmişti ancak beklenmedik bir şekilde yumuşak lastikle attığı son turunu tamamladı ve yarınki yarış için tüm pilotlar aynı stratejiyi seçmiş oldu.

İkinci turların ardından Hamilton, 1:25.390 ile en hızlı isim olurken onun hemen arkasında Verstappen yer aldı. 3. sıradaki Bottas yarım saniye geride kalırken onu Ricciardo, Leclerc ve Albon takip ettiler.

Leclerc'in son turuyla ilk 10'a girmesinin ardından kendi evinde yarışan takım arkadaşı Vettel 11. sıraya geriledi ve elendi. Vettel böylece art arda 7 yarıştır son seansa kalamamış oldu.

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat 12 ve 13. sıralarda kalıp elenirken onları Giovinazzi ve Magnussen takip ettiler.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'25.390     217.037
2 Netherlands Max Verstappen 6 1'25.467 0.077 0.077 216.841
3 Finland Valtteri Bottas 6 1'25.971 0.581 0.504 215.570
4 Australia Daniel Ricciardo 6 1'26.096 0.706 0.125 215.257
5 Monaco Charles Leclerc 8 1'26.240 0.850 0.144 214.897
6 Thailand Alexander Albon 3 1'26.285 0.895 0.045 214.785
7 United Kingdom Lando Norris 6 1'26.316 0.926 0.031 214.708
8 Mexico Sergio Perez 6 1'26.330 0.940 0.014 214.673
9 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'26.361 0.971 0.031 214.596
10 France Esteban Ocon 6 1'26.364 0.974 0.003 214.589
11 Germany Sebastian Vettel 8 1'26.738 1.348 0.374 213.664
12 France Pierre Gasly 6 1'26.776 1.386 0.038 213.570
13 Russian Federation Daniil Kvyat 6 1'26.848 1.458 0.072 213.393
14 Italy Antonio Giovinazzi 6 1'26.936 1.546 0.088 213.177
15 Denmark Kevin Magnussen 6 1'27.125 1.735 0.189 212.715
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1. Seans - Verstappen lider, Hulkenberg sonuncu

Nürburgring'deki ilk sıralama seansında 1:26.319 yapan Max Verstappen en hızlı isim olurken onu 0.2 ve 0.3 sn geride Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton takip ettiler.

Seanstaki ilk hakların ardından ilk 4 sırada Verstappen, Bottas, Hamilton ve Leclerc vardı ve bu isimler ikinci tur için piste çıkmadılar.

Diğer pilotların ikinci haklarını tamamlamalarının ardından Lando Norris ve Daniel Ricciardo 4 ve 5. sıralara yükselirken Leclerc yarım saniye geride 6. sıraya geriledi.

Antonio Giovinazzi, ilk seansı 15. sırada tamamlayarak bu sene ilk defa Q2'ye geçmeyi başardı.

İlk seansta elenen isimler Haas'tan Romain Grosjean, Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi, 323. yarışına çıkmaya hazırlanan Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen ile son anda yarışa katılma fırsatı yakalayan Nico Hulkenberg oldular. Grosjean, ilk seansı geçebilecek bir tur elde etmişti ancak pist sınırlarını ihlal ettiği için o tur silindi.

Lance Stroll'ün hasta olması nedeniyle son anda piste çağrılan Hulkenberg, antrenmana çıkamadan doğrudan sıralamalara katıldı. İlk turunda liderin 3.5 sn gerisinde kalan Hulkenberg, gittikçe hızlandı ve liderle farkı 1.7 saniyeye kadar düşürdü ancak buna rağmen son sıradan kurtulamadı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 3 1'26.319     214.701
2 Finland Valtteri Bottas 7 1'26.573 0.254 0.254 214.071
3 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'26.620 0.301 0.047 213.955
4 United Kingdom Lando Norris 6 1'26.829 0.510 0.209 213.440
5 Australia Daniel Ricciardo 6 1'26.836 0.517 0.007 213.423
6 Monaco Charles Leclerc 4 1'26.857 0.538 0.021 213.371
7 France Pierre Gasly 10 1'27.072 0.753 0.215 212.844
8 France Esteban Ocon 8 1'27.086 0.767 0.014 212.810
9 Germany Sebastian Vettel 8 1'27.107 0.788 0.021 212.759
10 Mexico Sergio Perez 8 1'27.120 0.801 0.013 212.727
11 Thailand Alexander Albon 6 1'27.126 0.807 0.006 212.712
12 Denmark Kevin Magnussen 10 1'27.231 0.912 0.105 212.456
13 Russian Federation Daniil Kvyat 10 1'27.285 0.966 0.054 212.325
14 Spain Carlos Sainz Jr. 8 1'27.378 1.059 0.093 212.099
15 Italy Antonio Giovinazzi 8 1'27.532 1.213 0.154 211.725
16 France Romain Grosjean 10 1'27.552 1.233 0.020 211.677
17 United Kingdom George Russell 9 1'27.564 1.245 0.012 211.648
18 Canada Nicholas Latifi 9 1'27.812 1.493 0.248 211.050
19 Finland Kimi Raikkonen 8 1'27.817 1.498 0.005 211.038
20 Germany Nico Hulkenberg 10 1'28.021 1.702 0.204 210.549
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

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