Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Eifel GP / Sonuçlar

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

2020 Eifel Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak. Biz de grid dizilimini yarış öncesinde sizler için hazırladık.

1

Valtteri Bottas

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Lewis Hamilton

 

 

3

 

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Charles Leclerc

 

5

 

Thailand Alexander Albon



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

7

 

Esteban Ocon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

 

 

9

 

Mexico Sergio Pérez

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

 

 

 

11

 

Sebastian Vettel



 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Pierre Gasly


 

13

 

Daniil Kvyat


 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

 

15

Kevin Magnussen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Romain Grosjean

 

 

17

 

George Russell

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Nicholas Latifi


 

19

 

Kimi Räikkönen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Nico Hülkenberg

 
Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Önceki haber

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Sonraki haber

Canlı Anlatım: Eifel GP

Canlı Anlatım: Eifel GP
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Nürburgring
Editör Basile Davoine

Çok Okunanlar Bugün

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

FIA, acil eylem planını onayladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, acil eylem planını onayladı

Fransa MotoGP: Heyecan verici yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

Fransa MotoGP: Heyecan verici yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Son Haberler

Canlı Anlatım: Eifel GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Eifel GP

Eifel GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
F1 Formula 1 / Sonuçlar

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1 Formula 1 / Son dakika

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış

2
Formula 1

FIA, acil eylem planını onayladı

3
Formula 1

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

4
Formula 1

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

5
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Son Haberler

Canlı Anlatım: Eifel GP
F1

Canlı Anlatım: Eifel GP

Eifel GP öncesi: Yarış gridi
F1

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

Bottas ve Hamilton, Cuma antrenmanlarına olan ihtiyacı sorguladılar
F1

Bottas ve Hamilton, Cuma antrenmanlarına olan ihtiyacı sorguladılar

Son Videolar

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları 01:00
Formula 1
22dk

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları

Eifel Grand Prix'si start gridi 01:01
Formula 1

Eifel Grand Prix'si start gridi

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey 07:02
Formula 1

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.