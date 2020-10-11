Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Yarış:
00 Saat
:
08 Dakika
:
57 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

paylaşım
yorumlar
Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Ekleyen:
, Editör

Pirelli, 2020 Eifel GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.

Pirelli, Eifel Grand Prix’sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen ve Nicholas Latifi’nin elinde birer set kullanılmamış yumuşak lastik bulunuyor.

Kimi Raikkonen, Romain Grosjean ve George Russell’da iki, Nico Hulkenberg’de ise üç set kullanılmamış yumuşak lastik bulunuyor.

Kvyat, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen ve Latifi’nin elinde 2 kullanılmamış orta hamur bulunurken, diğer tüm sürücülerde 1 set kullanılmamış orta hamur var.

Ayrıca tüm sürücülerde kullanılmamış bir sert hamur seti de bulunuyor.

Pirelli yarış setleri

Pirelli yarış setleri

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

Önceki haber

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

Sonraki haber

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

Eifel GP öncesi: Yarış gridi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Eifel GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Sonuçlar

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

9-11 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

9-11 Ekim Yarış Programı

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

Son Haberler

Canlı Anlatım: Eifel GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Eifel GP

Eifel GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
F1 Formula 1 / Sonuçlar

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1 Formula 1 / Son dakika

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

25dk
2
Formula 1

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

3
GENEL

9-11 Ekim Yarış Programı

4
Formula 1

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

3s
5
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

1s

Son Haberler

Canlı Anlatım: Eifel GP
F1

Canlı Anlatım: Eifel GP

Eifel GP öncesi: Yarış gridi
F1

Eifel GP öncesi: Yarış gridi

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Eifel GP

Bottas ve Hamilton, Cuma antrenmanlarına olan ihtiyacı sorguladılar
F1

Bottas ve Hamilton, Cuma antrenmanlarına olan ihtiyacı sorguladılar

Son Videolar

Eifel Grand Prix'si start gridi 01:01
Formula 1

Eifel Grand Prix'si start gridi

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey 07:02
Formula 1

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.