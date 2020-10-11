Eifel GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, Eifel Grand Prix’sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından Sebastian Vettel, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen ve Nicholas Latifi’nin elinde birer set kullanılmamış yumuşak lastik bulunuyor.

Kimi Raikkonen, Romain Grosjean ve George Russell’da iki, Nico Hulkenberg’de ise üç set kullanılmamış yumuşak lastik bulunuyor.

Kvyat, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen ve Latifi’nin elinde 2 kullanılmamış orta hamur bulunurken, diğer tüm sürücülerde 1 set kullanılmamış orta hamur var.

Ayrıca tüm sürücülerde kullanılmamış bir sert hamur seti de bulunuyor.