Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu kırdı, Ricciardo podyuma çıktı!

Koronavirüs nedeniyle takvime giren Nürburgring'de zafer Mercedes'in şampiyona lideri pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan ve ilk virajda pole pozisyonundan başlayan takım arkadaşını zorlayan Hamilton, ikinci virajda tekrar ikinci sıraya geriledi ve bir süre takım arkadaşını takip etmek zorunda kaldı.

Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 13. turda ilk virajda lastiklerini kilitlemesinin ardından liderliğe yükseldi ve bir daha yerini kaybetmedi.

Hamilton, Nürburgring zaferiyle bu seneki 7., kariyerindeki ise 91. yarış zaferini elde etti. Hamilton böylece, 2006 Çin GP'den bu yana Michael Schumacher'de bulunan 91 yarış zaferi rekorunu kırmış oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk turda yerini korumasının ardından Mercedes pilotlarını takip etti. Bottas'ın yaşadığı sorunun ardından Verstappen ikinci sıraya yükseldi ve yarışı o noktada tamamladı.

Bottas, 13. turda yaşadığı sorunun ardından erken pit stop yaptı ancak 18. turun sonunda güç olmadığını söyleyerek yarışa erken veda etti.

Yarışın son bölümünde, motor sorunuyla yarış dışı kalan McLaren pilotu Lando Norris'in ardından güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracına rağmen ön bölümde değişiklik olmadı.

Bottas'ın yarışa veda etmesinin ardından sürpriz bir podyum fırsatı ortaya çıktı. İlk turlarda dördüncülük için Charles Leclerc'i zorlayan ve geçmeyi başaran Ricciardo, ilerleyen bölümde avantaj kazandı ve Nürburgring yarışını podyumda tamamladı. Ricciardo böylece 2018 Monaco GP'deki zaferinin ardından ilk defa podyuma çıkarken Renault takımı, fabrika takımı olarak 2011 Malezya GP'den sonraki ilk podyumunu almış oldu.

Racing Point pilotu Sergio Perez, iyi bir yarış çıkarsa da podyumu 1.4 sn farkla kaçırırken onu McLaren'dan Carlos Sainz takip etti ve AlphaTauri'den Pierre Gasly takip ettiler.

Ferrari, sıralamalardaki performansını yarışa yansıtamadı. Charles Leclerc, yarışın başında 4. olsa da kalan bölümde pozisyonunu koruyamadı ve gerilemekten kurtulamadı. Leclerc yarışı 7. sırada tamamladı.

Dün kendisini kötü hisseden Lance Stroll'un yerine son anda çağrılan ve ilk turunu sıralamalarda atan Nico Hulkenberg, son sıradan başladığı yarışta olaylardan uzak durup temiz bir yarış çıkardı ve 8. sırada yarışı tamamlayarak iyi bir sonuç elde etti.

Haas pilotu Romain Grosjean, 9. olarak bu sene ilk kez puan kazanırken son puanın sahibi Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi oldu. Giovinazzi, sezonun ilk yarışı Avusturya'nın ardından ilk puanını almış oldu.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel için kabus gibi bir yarış oldu. Nürburgring'deki son yarışı kazanan Vettel, yarışa 11. sıradan başlamasının ardından ilk turda 12. sıradaydı. İlerleyen turlarda Giovinazzi'yi geçmeye çalışan Vettel, ilk viraja gelirken kontrolünü kaybetti ve yarım spin atarak gerilere düştü. Erken pit stop yapan Vettel, daha sonra durumu düzeltmekte zorlandı ve 11. sırada yarışı noktaladı.

323. yarış startı ile Formula 1'de en çok yarışan pilot rekorunu kıran Kimi Raikkonen, George Russell ile teması nedeniyle aldığı 10 sn cezasının ardından 12. olurken onu Kevin Magnussen, Nicholas Latifi ve Daniil Kvyat takip ettiler.

Lando Norris, Ricciardo'nun arkasında bir sonuca giderken güç ünitesinde yaşadığı sorunla yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.

Daniil Kvyat'la temas ettiği için 5 sn cezası alan Red Bull pilotu Alexander Albon, cezasını çekmeden pite geldi ve bilinmeyen bir sebeple yarıştan çekildi. Renault pilotu Esteban Ocon da puana giderken yarışa pit alanında veda etti.

Williams pilotu Russell, Raikkonen'in ilk virajdaki teması nedeniyle havalanıp yere indi. Russell bir süre yola devam etse de çok geçmeden aracını kenara çekmek zorunda kaldı.

Sezonun 11. yarışının ardından Hamilton 230 puanla liderliğini sürdürürken puansız ayrılan Bottas 161 puanda kaldı ve fark daha da açılmış oldu. Mercedes pilotlarının arkasında 147 puanla Verstappen yer alıyor. Pilotlar şampiyonasında dördüncülük mücadelesinde ise önemli değişiklikler oldu. Norris, Nürburgring'e 4. sırada gelse de puansız bir şekilde yarışa veda etti. Podyuma çıkan Ricciardo, 78 puanla 4. sıraya yükselirken Perez 68 puanla 5. oldu. Norris ise 65 puanda kalarak 6. sıraya geriledi.

Takımlar şampiyonasında Mercedes 391 puanla farkı daha da açarken Red Bull 211'e yükseldi. Uzun zamandır McLaren'da bulunan üçüncülük ise Racing Point'e geçti. 120 puanla Racing Point, McLaren'ın 4, Renault'nun ise 6 puan önünde yer alıyor.

Sezonun 12. yarışı olan Portekiz GP 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.