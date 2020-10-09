Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Eifel GP: En son teknik güncellemeler
Nurburgring pistinde gerçekleştirilecek Eifel GP öncesinde Giorgio Piola ve Motorsport Images arşivinden en son teknik güncellemeleri sizler için derledik.
Red Bull Racing RB16 ön kanat kenar detayı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ön kanadın altına dair pek sık fotoğraf bulamayız. Bu fotoğrafta Red Bull RB16'nın altı görüntülendi. İlginç olan şey ise tabanın kenar plakasının altında yer alan negatif boşluk oluşturması için açılan yarık.
Ferrari SF1000 bargeboard detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari Almanya'ya Rusya'da getirdiği güncellemelerin devamı olan parçalarla geldi. Yeni parçalar arasında sidepod kenar kanatları, bargeboard bölümünde iki bumerang kanat yer alıyor. Bunun dışında kenardaki L şeklindeki panellerden ilkinin şekli değiştirildi.
Ferrari SF1000 bargeboard detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'nin yeni sidepod güncellemelerine dair bir başka fotoğraf.
Renault F1 Team R.S.20 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault RS20'nin ön fren kanallarına yakından bakış. Takım, kanal içerisindeki sıcak havayı jantın dışına atacak ekstra bir kanal eklemiş gibi görünüyor. Bu, Mercedes'in bir süredir kullandığı tasarıma benziyor.
Renault F1 Team R.S.20 ön fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault'nun ön fren kanalında bulunan ve hava akımına da destek veren yeni boru kanal sistemine farklı bir açıdan bakış.
McLaren ön kanatları
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 hava yönlendirici kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 arka kanat
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault mekanikerleri Ricciardo'nun aracında çalışıyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari mekanikerleri Ferrari SF1000'in burnunu taşıyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
AlphaTauri AT01 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 ön fren detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren MCL35 bargeboard detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren'ın birkaç yarış önce getirdiği yeni bargeboard'a ait detaylı bir görüntü. Bumerangın altına bağlanan iki adet köpek bacağı şeklinde kanat bulunuyor. Bunun dışında tabanın uç kısmında hava akımını aşağı doğru yönlendirmeye yardımcı olan tırtıklı bölüm yer alıyor.
Haas VF-20
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF1000 arka difüzör detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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