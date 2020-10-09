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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Eifel GP / Analiz

Eifel GP: En son teknik güncellemeler

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Eifel GP: En son teknik güncellemeler
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Nurburgring pistinde gerçekleştirilecek Eifel GP öncesinde Giorgio Piola ve Motorsport Images arşivinden en son teknik güncellemeleri sizler için derledik.

 

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Red Bull Racing RB16 ön kanat kenar detayı

Red Bull Racing RB16 ön kanat kenar detayı
1/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ön kanadın altına dair pek sık fotoğraf bulamayız. Bu fotoğrafta Red Bull RB16'nın altı görüntülendi. İlginç olan şey ise tabanın kenar plakasının altında yer alan negatif boşluk oluşturması için açılan yarık.

Ferrari SF1000 bargeboard detay

Ferrari SF1000 bargeboard detay
2/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari Almanya'ya Rusya'da getirdiği güncellemelerin devamı olan parçalarla geldi. Yeni parçalar arasında sidepod kenar kanatları, bargeboard bölümünde iki bumerang kanat yer alıyor. Bunun dışında kenardaki L şeklindeki panellerden ilkinin şekli değiştirildi.

Ferrari SF1000 bargeboard detay

Ferrari SF1000 bargeboard detay
3/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin yeni sidepod güncellemelerine dair bir başka fotoğraf.

Renault F1 Team R.S.20 ön fren detay

Renault F1 Team R.S.20 ön fren detay
4/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault RS20'nin ön fren kanallarına yakından bakış. Takım, kanal içerisindeki sıcak havayı jantın dışına atacak ekstra bir kanal eklemiş gibi görünüyor. Bu, Mercedes'in bir süredir kullandığı tasarıma benziyor.

Renault F1 Team R.S.20 ön fren detay

Renault F1 Team R.S.20 ön fren detay
5/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault'nun ön fren kanalında bulunan ve hava akımına da destek veren yeni boru kanal sistemine farklı bir açıdan bakış.

 

McLaren ön kanatları

McLaren ön kanatları
6/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'ın yeni ve eski ön kanatları bir arada.

Ferrari SF1000 hava yönlendirici kanat detay

Ferrari SF1000 hava yönlendirici kanat detay
7/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin Rusya'da şasi altındaki hava yönlendirici kanatlarda yaptığı güncelleme Almanya'da daha net bir şekilde görüntülendi.

Ferrari SF1000 arka kanat

Ferrari SF1000 arka kanat
8/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, Rusya'ya götürdüğü Mercedes tarzı yeni arka kanadı Almanya'ya da getirdi.

Renault mekanikerleri Ricciardo'nun aracında çalışıyor

Renault mekanikerleri Ricciardo'nun aracında çalışıyor
9/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault aracının ön detayları görünüyor

Ferrari mekanikerleri Ferrari SF1000'in burnunu taşıyor

Ferrari mekanikerleri Ferrari SF1000'in burnunu taşıyor
10/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari mekanikerleri, Rusya'da yenilenen burun ve ön kanadı taşıyorlar.

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
11/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni burun ve ön kanadın araca yerleştirilmiş hali

Renault ön kanadı

Renault ön kanadı
12/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault'nun burun altındaki pelerin hava yönlendirini kanadı gösteren güzel bir fotoğraf

AlphaTauri AT01 arka kanat detay

AlphaTauri AT01 arka kanat detay
13/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

AlphaTauri'nin arka kanat desteklerinde, egzozun üzerinde gazı yönlendirecek kıvrımlı maymun koltuğu kanadı yer alıyor.

Ferrari SF1000 ön fren detay

Ferrari SF1000 ön fren detay
14/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ön fren tamburunun ütünde üçgen şeklinde bir kanatçık yer alıyor.

McLaren MCL35 bargeboard detay

McLaren MCL35 bargeboard detay
15/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren'ın birkaç yarış önce getirdiği yeni bargeboard'a ait detaylı bir görüntü. Bumerangın altına bağlanan iki adet köpek bacağı şeklinde kanat bulunuyor. Bunun dışında tabanın uç kısmında hava akımını aşağı doğru yönlendirmeye yardımcı olan tırtıklı bölüm yer alıyor. 

Haas VF-20

Haas VF-20
16/17

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000 arka difüzör detay

Ferrari SF1000 arka difüzör detay
17/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin difüzör ve egzoz bölümünü detaylı bir şekilde gösteren bir kare

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Editör Giorgi Piola

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