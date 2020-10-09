Eifel GP 2. antrenman seansı da iptal edildi!

Türkiye saati ile 16:00'da başlaması gereken ikinci seans, tıbbi helikopterin hava şartları nedeniyle havalanıp hastaneye ulaşamayacağı için başlayamadı.

İlk başta 30 dakika ertelenen seans, sonrasında bir kez daha 30 dakika ertelendi. Seansın devam edip etmeyeceğine 17:00'de karar verilmesi kararlaştırıldı.

Saat 17:00'de yapılan son kontrollerin ardından uygun koşulların oluşmadığı belirtildi ve seans iptal edildi.

Hava sıcaklığı 10, pist sıcaklığı ise 13 dereceydi ve sis dağılmadığı için seans devam ettirilemedi.