Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Türkiye saati ile 12:00'da başlaması gereken birinci seans, tıbbi helikopterin sis nedeniyle havalanıp hastaneye ulaşamayacağı için başlayamadı.

İlk başta 30 dakika ertelenen seans, ardından bir kez daha 30 dakika ertelendi. Seansın devam edip etmeyeceğine 13:00'da karar verilecekti.

Saat 13:00'da yapılan son kontrollerin ardından uygun koşulların olmadığı belirtildi ve seans komple iptal edildi.

Devamı gelecek...