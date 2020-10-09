Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Eifel GP öncesinde yapılması gereken birinci antrenman seansı, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Türkiye saati ile 12:00'da başlaması gereken birinci seans, tıbbi helikopterin sis nedeniyle havalanıp hastaneye ulaşamayacağı için başlayamadı.
İlk başta 30 dakika ertelenen seans, ardından bir kez daha 30 dakika ertelendi. Seansın devam edip etmeyeceğine 13:00'da karar verilecekti.
Saat 13:00'da yapılan son kontrollerin ardından uygun koşulların olmadığı belirtildi ve seans komple iptal edildi.
Devamı gelecek...
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
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Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
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