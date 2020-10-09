Eifel GP 1. antrenman seansı 1 saat ertelendi!

Koronavirüs sonrası takvimde kendisine yer alan Nürburgring yarışının, Ekim ayının ortasında gerçekleştirilecek olması nedeniyle şartların pek iyi olması beklenmiyordu.

Sıcak koşullarda gerçekleştirilen yarışların ardından bu hafta sonu yağmurlu ve sisli koşullar hakim.

Şu anda pist ıslak ve sis var. Tıbbi helikopterin kalkamıyor olması nedeniyle 12:00'da başlaması gereken birinci antrenman seansı başlatılamadı.

Yarış direktörü Michael Masi konu hakkında "Bu durum biraz zorlu, sis olması sebebiyle tıbbi helikopter kalkış yapamıyor ve hastaneye gidemiyor, istenmeyen bir durum olduğuna bunu yapması mümkün olmayabilir."

"Eğer bir durum ortaya çıkarsa, pist ile hastane arasındaki karayolu çok uzun. An itibariyle ilk antrenman seansının zamanını başlattık, daha sonrasında da 30 dakikalık aralıklarla takımlara bilgi verilecek. Yani bir sonraki güncelleme yerel saatle 11.30'da yapılacak, ondan sonraki güncelleme ise 12'de yapılacak."

"Aynı zamanda takımlara seans başlamadan önce 10 dakikalık uyarı vereceğiz, böylece seansa başlayabileceğiz."

"Şartları, bulunduğumuz bölge nedeniyle, tahmin etmek pek mümkün değil, benzer bir sorun yaşadığımız Avusturya ile pek de bir farkı yok gibi, ancak alanın doğası ve konumu oldukça farklı. Sis bir anda etkisini gösteriyor ve yukarı çıkıyor, sonrasında bir anda alçalıyor."

"Zaman geçtikçe karar vereceğiz. FIA bakış açısından tüm katılımcıların güvenliği, özellikle sürücülerin piste çıkışı, bizim için en önemli olan durum. Bu, hiçbir şekilde göz ardı edeceğimiz bir şey değil."