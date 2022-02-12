Eğlence mi yoksa zorluk mu: 2022 F1 sezonunda sürücüleri bekleyenler

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Ancak takımlar ve sürücüler araçlar üzerinde daha detaylı çalışmaya başladılar ve ortaya yol tutuşu tamamen farklı modeller çıktı.

Takımların yıllar boyunca sürüşü geliştirmek, lastik aşınmasını azaltmak ve kerblerin üzerinden geçişi kolaylaştırmak için karmaşık süspansiyon sistemleri üzerinde yaptığı ince ayarlardan sonra, F1 pilotlarını 2022 sezonunda daha acı bir tecrübe bekliyor olabilir.

Zemin etkili konsepte geçmek aracın altından geçen hava akımının Venturi tünelleri ile yönetilmesine büyük önem yükledi. Bunu maksimuma ulaştırmanın yolu da, aracın zeminini olabildiğince yere yaklaştırmak.

Bunu başarmak için takımlar, süspansiyonları oldukça sertleştirmek zorunda kaldı ve bu da sürücüler için biraz sarsıntıya sebep olabilir.

Aston Martin'in teknik şefi Andrew Green, süspansiyon hareketinin az olmasından dolayı araçların go-kart gibi hissettireceğini söylemişti.

Daniel Ricciardo da sert süspansiyonların ve zorlu sürüşün yarışı pilotlar için mahvetmemesini umuyor.

Motorsport.com'a konuşan Riccairdo, yeni araçların biraz zorlu olup olmayacağı sorulduğunda, "İki türlü de olabilir."

"Yarış araçlarıyla baş etmek çok keyifli olabilir. IndyCar'da, özellikle de yollarda sürmekte sürekli zorlanıyorlar. Bence eğlenceli duruyor ama başkaları 'Bununla baş edemiyorum!' diyebilir."

"Yani iyi bir eğlence de var, kötü eğlence de. Umarım iyi olur."

"Bence sürüş daha kötü olacak ama umarım aracı sürmekten başımızın ağrıyacağı kadar kötü olmaz."

"Kimse baş ağrısıyla yarışa odaklanmayı sevmez ama ben daha çok, keyifli ve eğlenceli olacağı yönünde bardağın dolu tarafına bakıyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: McLaren

Ancak sürücüler için tek problem, sert süspansiyonlar değil çünkü zemin etkisinin yere basma kuvvetini farklı hızlarda oluşturma şekli ve lastiklerdeki değişiklikler de geçtiğimiz yıldan farklı olacak.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel araçların kontrolden çıkmaya daha yatkın olacağını ve düşük ve yüksek hızlı virajlarda büyük farklar olacağını söyledi.

Vettel, "Bence araçlar düzlüklerde biraz daha hızlı olacak."

"Beklentim, aracın hıza bağlı olacağı yönünde. Yani, hızlı virajlarda çok fazla yere basma kuvvetimiz olacak ve yavaş virajlarda daha az olacak."

"Bunun yeni lastiklerle nasıl olacağı, pistte nasıl hissettireceği ve sürüşün nasıl olacağını bilmiyorum. Şu anda sadece tahmin etmeye çalışıyoruz."

"Geçen yılki testlerde lastiklerin sürüş şeklini biraz değiştirdiğini ve sınır bölgesinin artık çok geniş olmadığını, daha çok keskin bir ucun ortasında olduğunu duymuştuk. Bu nedenle tutuş koptuğu zaman daha hızlı kayıyorsunuz ya da kontrolü daha çabuk kaybediyorsunuz. Bunlara hazır olmanız gerek." dedi.

F1, çok sert süspansiyonların ve zorlu kontrolün aracı sürmeyi hiç eğlenceli yapmadığı 1980'lerin başındaki gibi bir zemin etkisi dönemine giriyor olabilir mi?

McLaren teknik şefi James Key, işlerin o kadar da kötü olacağını düşünmediğini ancak bu konuda hâlâ bir sonuca varmadıklarını söyledi. Bununla birlikte bir konuda emin: Sürücüler kazandıkları sürece araçların ne kadar kötü hissettirdiğini umursamayacaklar.

Key, "Zemin ekili araçlar yüksekliğin azalmasına neden oluyor."

"Bu araç dinamiği ya da lastik aşınması açısından pek istenilen bir şey değil."

"Sürücü rahatlığı da bu faktörlerden biri. Ancak araç hızlı gittiği sürece sürücülerin bu rahatsızlığı dert edeceklerini düşünmüyorum!"

"Eminim araçların ayarlarına alışacaklar. Çok sert olup olmadıklarını gelişim süreci devam ettikçe göreceğiz."

"Ancak geçmişteki kadar meşakkatli olmayacağını umuyorum." dedi.