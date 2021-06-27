Egginton: “Tsunoda’nın İtalya’ya taşınması şimdiden sonuç vermeye başladı”

Yuki Tsunoda, F1 kariyerine AlphaTauri ile zor bir başlangıç yaptıktan sonra son yarışlarda iyi bir ivme yakalamayı başardı. Çaylak pilot, Steiermark Grand Prix’sinde sıralamaların üçüncü bölümüne kaldı ancak 3 sıra grid cezası aldığı için yarışa 11. sıradan başlayacak. Buna rağmen takımın teknik direktörü Jody Egginton, Tsunoda’nın formundaki gelişimin piste yansıdığına inanıyor.

Tsunoda, geçtiğimiz haftalarda Red Bull’un isteği üzerine İngiltere’den İtalya’ya taşınmıştı. Böylece AlphaTauri takım patronu Franz Tost’un gözetimi altında olabilecekti. Bu yüzden Egginton, genç pilotun taşınmasının takıma ve Formula 1’e daha iyi entegre olmasında önemli bir faktör olduğunu düşünüyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri in the Press Conference 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool

Egginton, “[Tsunoda’nın] İtalya’ya taşınması, antrenmanlarına orada devam etmesi ve fabrikada daha çok zaman geçirmesi kesinlikle sonuçlarını gösteriyor.”

“Diğer her şeyde olduğu gibi bir şeye daha çok zaman ayırdığınızda bu konuda gelişirsiniz ve bence bu durum, mühendisleriyle olan ilişkisini daha iyi bir hale getirdi. Bence İtalya’daki çalışma atmosferi ona iyi gelmiş.”

“Bu onun için de olumlu bir durum. Fabrikada çok zaman geçiriyor. Mühendisleri ve antrenörleri ile yaptığı seanslar çok yardımcı oluyor. Üstelik sadece Formula 1 aracı üzerinde çalışan insanların etrafında olmak bile onun için harika bir deneyim olmuştur ve ofiste mühendislerin yanında kendi masası bile var.”

“Bence artık araçta giderek daha rahat ediyor. Ayrıca burada çok güçlü bir hafta sonu geçiriyor. Evet, sıralamalarda bir ceza aldı ama bu tam olarak onun suçu değildi ve o, oldukça iyi bir performans sergiledi. Hafta sonunu iyi şekilde bir araya getirdi. Daha yarışmadık ama bunu şimdiden yaptı. Bu yüzden, kesinlikle [taşınmanın] faydalarını görüyoruz.”

“Onun çevremizde olması iyi. Fabrika için de pilotun yakında olması oldukça iyi bir durum çünkü fabrikadaki insanlar da motive oluyorlar. Bunun çok fazla olumlu yönü olduğunu görebiliyorum ve kesinlikle destekliyorum. Bence bu, ona yardım ediyor.” dedi.

Ayrıca Egginton, Tsunoda’nın Formula 2’de bir sene yarıştıktan sonra Formula 1’e geçmesinin ne kadar büyük bir adım olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun, Japon pilotun konsantre olmasında da yardımcı olduğuna inanıyor.

“Bence bu, onun odaklanmasına da yardım ediyor ve F1 atmosferinin içerisindeyken her şeyi ele alması konusunda yardımcı oluyor.

“O daha çok genç. Bu, onun için büyük bir değişim oldu ve odaklanmasına yardım etti.”

"Aynı zamanda, mühendislerinin ona daha yakın olmasının, onunla nasıl daha iyi çalışacaklarını ve nasıl iletişim kuracaklarını anlamalarına da olanak verdiğini düşünüyorum. Bu yüzden, bence her iki taraf için de fayda var. Fakat elbette, bu işin mühendislik yönüne ve çalışma yönüne odaklanmak için İtalya iyi bir öğrenme ortamı sağlıyor."

"Ben, sadece bunun faydalarını görüyorum. Herhangi bir olumsuz nokta görmüyorum ve bence bu değişiklik oldukça olumlu oldu."