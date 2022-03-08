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Egginton: "Russell'ın aktif süspansiyon önerisinin dezavantajları var"

Jody Egginton, yeni araçlardaki dalgalanma problemi için aktif süspansiyon getirmenin çözüm olmadığını söyledi.

Egginton: "Russell'ın aktif süspansiyon önerisinin dezavantajları var"
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Sürücülerin çoğu, Barselona'da gerçekleştirilen ilk sezon öncesi testlerinde araçlarındaki dalgalanma probleminden şikayet ettiler.

Bu problemin nedeni ise, yeni zemin etkili araçlar. Bu araçlarda, yere basma kuvveti nedeniyle araç git gide yere yaklaşıyor ve zemindeki aero sistemin durmasına sebep oluyor.

Bu olduğunda araç yeniden yükseliyor ve aero sistemi yeniden devreye girerek araç yeniden yere yaklaşıyor. Böylelikle araç sürekli yukarı ve aşağı hareket etmeye başlıyor.

Yeni Mercedes pilotu George Russell, dalgalanmanın bir "güvenlik problemi" olduğunu ve aktif süspansiyonları geri getirmenin bunu çözeceğini öne sürdü.

İngiliz, "Eğer aktif süspansiyon olsaydı, bu problem çabucak çözülebilirdi. Araçlar da çok daha hızlı olurdu."

"Tüm takımların bunu yapabileceklerine eminim. Bu gelecekte uygulanabilir bir şey." dedi.

 

Ancak AlphaTauri teknik direktörü Egginton, bu öneriyi reddetti.

Aktif süspansiyon, sürücülere yardımcı olacak sistemlerin kaldırılma çabalarının bir parçası olarak 1994 yılında yasaklandı.

Egginton'a göre bu yasağın kaldırılması, kurallarda "büyük bir değişiklik" gerektirecek ve takımlar için maliyeti çok büyük bir oranda artıracak.

Egginton, "Bunu uyarlamak kurallarda çok büyük bir değişiklik gerektirir."

"Birkaç yıl önce aktif süspansiyon tartışılmıştı ve pasif sistemlerle devam edilmesine karar verilmişti."

"Aktif süspansiyonun, platformu kontrol etmek açısından bariz faydaları var ancak kurallarda büyük yenilikler yapılması gerekir ve aynı zamanda bütçenin artmasına sebep olur."

"Yani şu anda yapılacak bir iş değil ve kısa vadede gerçekleşecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum." dedi.

F1 direktörü Ross Brawn ise takımların, dalgalanma problemiyle karşılaşmasına "biraz şaşırdığını" söyledi.

Brawn, F1TV'ye, "Rüzgar tüneli çalışmalarında bunu ön göreceklerini düşündüm. Yine de pistte görüldüğü üzere bazıları bunu şimdiden halletmiş durumda. Yani çözümler var." dedi.

McLaren'ın halihazırda işlerine yarayan bir çözüm bulduğu ve rakiplerin bunu kolayca kopyalayabilecekleri söyleniyor.

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