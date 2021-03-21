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Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

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, Editör

AlphaTauri'nin teknik şefi Jody Egginton, Honda'nın yeni güç ünitesiyle beraber iyi bir adım atmayı başardığını düşünüyor.

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

AlphaTauri, sezon öncesi testlerinin öne çıkan takımlarından bir tanesiydi ve hem kısa hem de uzun sürüşlerde epey iyi göründüler.

Ayrıca AT02, testin en dayanıklı aracıydı ve Alfa Romeo ile birlikte en çok tur tamamlamayı başardılar.

Honda bu yıl için yepyeni bir güç ünitesi hazırladı ve bunun hem güç hem de paketleme anlamında daha iyi olduğu düşünülüyor.

RaceFans ile özel röportajında Jody Egginton, yeni araç hakkında şöyle dedi: "Honda büyük bir adım attı. Güç ünitesinin tüm alanları üzerinde çalıştılar. Aslında her zaman yaptıklarından farklı bir şey yapmadılar."

"Performansın limitlerini zorluyorlar ve bazı umut verici işaretler var. Burada durup size net rakamlar vermeyeceğim, ama bu iyi bir adım."

"Ayrıca motorun paketlenmesi konusunda da önemli bir adım attılar ve yeni motor şasimize şimdi daha da iyi entegre oldu, bu iyi bir şey."

"Böylece paket bir adım daha iyi olduğu için bu da bize daha fazla aero özgürlüğü verdi, ki bu iyi bir şeydi. Ancak diğer güç ünitesi üreticilerinin de bazı adımlar attığına dair işaretler var."

"Tam olarak nerede olduğumuzu görmek için, muhtemelen önümüzdeki haftaya kadar beklememiz gerekiyor. Ancak elimizdeki verilere ve yaptığımız testlere baktığımızda, bunun iyi bir adım olduğunu görebiliyoruz."

"Yorum yapamayacağım şey diğerlerinin neler yaptığı. Harika bir iş çıkarabilirsiniz ama birisi sizden daha harika bir iş çıkarırsa, o zaman kaydettiğiniz gelişim aniden iyi olmaktan çıkar."

"Bu yüzden doğru yönde gidiyor gibi görünüyorlar. Honda ile çalışmak harika ve motoru en üst seviyeye çıkarmak için her zaman olduğu gibi ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

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Editör Kemal Şengül

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