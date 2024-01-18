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Egginton: "Havayı aşağı yönlendirme konsepti iyi olsa da şeytan ayrıntıda gizli"

AlphaTauri Formula 1 teknik sorumlusu Jody Egginton, aşağıya doğru yönlendiren bir aerodinamik paketin başarının tek anahtarı olmadığını ve 'şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu' söylüyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yardımcı Editör Filip Cleeren
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Mevcut düzenlemelerin 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana takımlar, öncü Red Bull'un izinden giderek havayı aşağı doğru yönlendirme konseptine yöneldi.

Ancak Egginton, bu yolu seçmenin hiçbir garantisi olmadığını ve ekiplerin bundan nasıl tam olarak yararlanacaklarını anlamaları gerektiğini söylüyor.

Autosport'a verdiği demeçte Egginton, "İnsanlar her yeni düzenlemede birleşiyorlar. Red Bull, McLaren ve birkaç takım gerçekten ilginç gelişim yönleri gösterdiler ve herkes herkesin ne yaptığına bakıyor."

"En üst seviyede, konseptimiz diğer bazı takımlardan farklı olmayan havayı aşağı yönlendirme konseptidir."

"Ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Her hafta sonu podyuma çıkamayan ama gerçekten güzel özelliklere sahip araçlar var."

"Her zaman insanların ne yaptığına bakıyoruz. Her şey tüm bunları bir araya getirmek ve anlamakla ilgili, bunu anlamalısınız."

"Aşağı yönlendirme konsepti, hepimiz orada oturup çizebiliriz, sorun değil. Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir ve biz de araç üzerinde pek çok küçük ayrıntıyla kendimizi ileriye taşıyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Egginton, tüm F1 takımları için ana hedefin farklı pist türlerinde etkili bir şekilde çalışan bir araca sahip olmak olduğunu vurguladı.

Egginton, "Aracın iyi bir çalışma aralığına sahip olduğundan ve sürülebilir olduğundan emin olmalısınız."

"Yönetmelikler olgunlaştıkça, belirli bir yönteme fazla kapılıp belirli bir kullanım özelliğini kaçırma tuzağına düşmemek için bu daha da önemli hale geliyor."

"Sürücülerin farklı pist türlerinde aero performansından yararlanabilmeleri için büyük bir çalışma aralığı istiyoruz."

"Bir şampiyonluk kazanmak ya da çok güçlü olmak istiyorsanız, istikrarlı olmalısınız. 2019'dan, 2020'den 2021'de öğrendiğimiz bir şey de bunun önemiydi." dedi.

Egginton, McLaren'in 2023 performans sıçramasının ilham verici olduğunu söyledi, "McLaren, ayrıntıları kavradığınızda neler yapabileceğinizi gerçekten gösteren en belirgin araç."

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