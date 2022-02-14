Egginton: "2022, potansiyel olarak ödüllendirici olsa da risk taşıyor"

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Formula 1, yeni kurallar dönemiyle birlikte takımları zemin etkili aerodinamiğe odaklanmak zorunda bıraktı ve spor tarihinin bu zamana kadarki en büyük kural değişikliğine gidildi.

Yeni sezonda bütün takımlar, yeni kurallar kapsamında bir yılı aşkın süredir yaptığı çalışmaları ortaya koyacaklar ancak şu anda kimse diğer takımların nerede olduğunu bilmiyor.

AlphaTauri'de yeni aracını tanıtan beşinci takım oldu. Takım, bugün yayınladığı videoda yeni AT03 aracının yalnızca konsept versiyonunu gösterdi ve aracın asıl hali önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Barselona testine kadar kamuoyuna gösterilmeyecek.

Takımın teknik direktörü Jody Egginton, Pazartesi günü yapılan lansmanda, "Geçen yılki parçaların neredeyse hiç biri bu yıla taşınmadı."

"Parçaların ve montajların büyük çoğunluğunun yeni olması nedeniyle, hemen hemen yeni bir sayfa açtık." dedi.

Egginton, "Son 2-3 yıldır çalışma şeklimizi geliştiriyoruz ve bunu bu araca da uyguladık. İstatistiksel olarak ve son dönemde elde ettiğimiz sonuçlara göre oldukça başarılıydık, bu yüzden çalışma şeklimiz açısından doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim."

"Ancak 2022 potansiyel olarak ödüllendirici olsa da aynı zamanda risk taşıyor. Bu nedenle temiz bir sayfa açmak o kadar basit değil. Aracın gelişme hızı önemli ancak 'gelişim' anlamında diğerlerine kıyasla nerede olduğumuz da önemli bir ölçüt. Sezonun ilk yarışına kadar bunu gerçekten anlayamayacağız." diye ekledi.

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri

Egginton, 2022 sezonuna girerken takımınızı nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Pek çok açıdan oldukça genç bir takımdık ancak son üç yıldır yapımızı geliştirdik ve takım içerisinde büyüyen sağlam çalışanlarımız oldu. Bu artık açıkça bir fayda sağlıyor."

"Bence çalışma şeklimiz çok gelişti ve bize avantaj sağlıyor. Yönetimdekilere olan güven, açık iletişimimiz ve anlayışımız da iki fabrikamızda da gelişti."

"Genel olarak, aracı nasıl geliştireceğimize ve yarışa nasıl devam edeceğimize dair temel felsefenin artık iyice oturduğunu düşünüyorum ve bu, iyi bir temel sağlıyor."

"İnsanlar ekibin amaç ve hedeflerine hemfikirler ve rekabetçi arabalar geliştirmenin zorluğundan keyif alıyorlar. F1'de hâlâ küçük takımlardan biriyiz ancak yapılanma şeklimiz, kaynakları kısa sürede taşıyabileceğimiz anlamına geliyor."

"Takımın inancı, birbirimize karşı çok açık ve dürüst olmamız yönünde. İnsanlar bir görüşü varsa konuşmaktan çekinmiyorlar. Bir şey plana göre gitmezse, onu çözmeye odaklanıyoruz. Bu da çalışmak için iyi bir ortam yaratıyor ve insanların büyümesine olanak sağlıyor." diye ekledi.