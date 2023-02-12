Egginton: "AT04, eksik yere basma gücünü üretecek şekilde tasarlandı"

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AlphaTauri, AT04'ün renk düzenini New York'ta düzenlediği lansman organizasyonunda tanıtsa da o araç 2023 F1 aracı değildi. Organizasyonda yeni aracın renk düzeni ve AlphaTauri'nin yeni kıyafet koleksiyonu tanıtıldı.

Egginton, ilk olarak 14 Şubat'ta Misano'da piste çıkacak araç hakkında konuştu ve 2022 F1 aracı AT03'ün yere basma gücü açısından eksik olduğunu kabul ederken AT04'ün bu eksikliği telafi edeceğini söyledi. Bu kapsamda AT04'ün karoser yapısı aerodinamik verimliliği iyileştirerek yere basma gücünü arttıracak şekilde hazırlanırken 2022'nin tekrarlanmaması için her bir bileşen dikkatlice geliştirildi.

Egginton, "AT04'ün yapısı ve şasisinin gelişimine 2022'nin oldukça erken bir döneminde başladık. Rüzgar tüneli gelişimi ise Temmuz ayı civarında başladı. İlk konsept, Future Car Group (Gelecek Araç Gurubu) tarafından geliştirilmişti. Aracın hemen hemen tüm tarafları, AT03'ün çok güçlü bir şekilde geliştirilmiş hali ve aerodinamik gelişim için en iyi temele sahip olabilmek adına paketlemeye büyük önem verildi."

"Gelişimi süresince AT03'ten çok fazla ders çıkardık ve çıkardığımız bu dersler, geçen seneki araçta belirlenen bazı eksiklikleri giderebilmek için AT04'ün genel yapısında kullanıldı. Basitçe söylemem gerekirse, rakiplerimize kıyasla yere basma gücü seviyesi açısından eksiklik yaşıyorduk ve ağırlığı azaltabilmek için bazı fırsatların olduğunu belirledik." dedi.

Egginton, bu sene kurallarda büyük değişiklik olmasa da dalgalanma için getirilen değişikliklerin bu sorunun aşılmasında yardımcı olacağını düşünüyor.

Egginton, "Son değişikliklerin dalgalanma riskini önemli ölçüde azaltacağına inanıyorum. FIA geçen yıl dalgalanmayı izlemek için AOM metriğini tanıttı ancak takımlar da bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çalıştı. Bu çabaların birleşimiyle, durumun bu yıl önemli ölçüde iyileşmesini bekliyorum." dedi.

Yönetmelikler uyarınca taban kenarındaki son artış, takımlar için aerodinamik performansta geçici bir kayıpla sonuçlandı. Ancak, yakında aerodinamik gelişim sayesinde kurtulacaklar. Ayrıca arabaların dalgalanmaya karşı hassasiyetinin temelde azalacağını düşünüyorum. Aerodinamik performansın iyileşmesini bekliyorum ancak büyük dalgalanma sorunları riski daha az." dedi.

AlphaTauri 04 renk düzeni Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yeni aracın lastiklere uyum açısından da iyi bir noktada olacağına dikkat çeken Egginton, "Lastik yapısındaki, bileşenlerindeki veya boyutlarındaki her değişiklik, bu yeni özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak için hızlı bir adaptasyon süreci gerektiriyor. Sanırım 2022 lastikleri hakkındaki her şeyi bunlardan nasıl yararlanacağımızı hızlı bir şekilde öğrendik.

"Aerodinamik performansı iyileştirme hedefimiz lastiklere de olumlu yansıyor, bu nedenle AT04 ile daha fazla ilerleme bekliyoruz. Diğer takımlarla birlikte, bizi Abu Dhabi'de sunulan son versiyona götüren geliştirme sürecinde çeşitli lastik türlerini test ettik. Bu sürecin bize sağlam bir bilgi tabanı sağladığını düşünüyorum.

"Bu devam eden gelişimin bir parçası, ancak aracı ve lastikleri anlama konusunda kaydettiğimiz ilerlemenin bizi 2023 için avantajlı bir konuma getirdiğine inanıyorum."

AlphaTauri 04 renk düzeni Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Geçen yıl son dönemin en kötü sezonlarından birini geçiren AlphaTauri, takımlar şampiyonasını dokuzuncu sırada tamamladı.

Takım için iyi haber, bu sayede rüzgar tünelinde daha fazla zaman geçirme imkanı yakalamış olmaları.

Bu imkanın kendini mutlu edip etmediği sorulan Egginton, "Söze bu ekstra zamana sahip olmamayı tercih ettiğimi söyleyerek başlayabilirim, nitekim bu daha iyi bir sezon geçirdiğimiz ve daha üst sıralarda yer aldığımız anlamına gelirdi.

Ancak kural pragmatik ve adil, bu sayede artık daha fazla rüzgar tüneli süresine, dolayısıyla aerodinamik gelişim için daha fazla fırsata sahibiz. Elimizdeki fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için bileşenler ve model ayarlaması ile organize olmak önemli olduğundan, rüzgar tünelinin kullanımı çok önemli hale geliyor.

"Rüzgar tüneli test seanslarındaki artış aerodinamik gelişim için daha fazla fırsat sağlamakta, ancak bu fırsatların yüksek kaliteli deneyler ve mevcut zamanın optimizasyonu ile verimli bir şekilde kullanılması daha önemli. Verimli çalışmanın önemi değişmiyor, aksine farkı kapatmaya çalışırken daha da önemli hale geliyor." dedi.

AlphaTauri AT04 renk düzeni

Son olarak bütçe sınırının takımı nasıl etkileyeceği sorusuna Egginton, "Sınırlı bir bütçeye sahip olmak, tahmin edilebileceği gibi zorlukları da beraberinde getiriyor."

"Ancak uygulamanın ikinci yılındayız. İlk yılda çok şey öğrendik ve planlama sürecinin bazı yönleri büyük bir revizyon gerektirmediğini fark ettik; bu da mevcut fonları daha verimli kullanmamızı ve maliyet tavanını duruma göre uyarlamamızı sağlıyor.

"Her halükarda, elimizde ne kadar para olduğuna bakmaksızın, mevcut bütçe ile performanstan en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmış durumdayız."

"Bunun yanı sıra Red Bull ile sinerji programı önceki yıllarda olduğu gibi benzer bir temelde devam ediyor. Bizim için son derece faydalı, bu yüzden bu yolda devam edeceğiz.

"Bazı bileşenleri geçen yılla aynı özelliklerde tutuyoruz, bazıları ise değiştirildi, ancak Red Bull'dan satın alınan toplam bileşen yelpazesi neredeyse aynı kalıyor. Bu zaman zaman yaptığımız stratejik bir seçim, ancak genel olarak geçen yıl yaptıklarımızla sürekliliği temsil ediyor."

"Güç ünitesinde de bir değişiklik yok. Dürüst olmak gerekirse, Honda ve Red Bull Powertrains ile olan ilişki ve görüşmeler çok sağlam bir şekilde devam ediyor, geçiş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti, bu sayede bize sağlanan hizmet yelpazesi ve desteklerinin kapsamı sabit kaldı." dedi.