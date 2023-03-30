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Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!

McLaren'da James Key'in takımdan gönderilmesiyle başlayan yeniden yapılanma süreci, tam gaz devam ediyor. McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın yönetim yapısını yeniden şekillendirirken, bir efsaneye yardım etmesi için teklif götürdü: Neil Oatley. McLaren'la 6 Dünya Şampiyonluğu kazanan Oatley, David Sanchez takım katılana kadar onun yerine "araç konsepti" departmanında görev alacak.

Can Çarpıcı
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Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!
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Sizlere, "2023'ün şimdiye kadarki en büyük hayal kırıklığı hangi takım oldu?" şeklinde bir soru yöneltseydik, muhtemelen birçoğunuz bu soruya "McLaren" yanıtını verirdi. 

McLaren'ın yıllar ilerledikçe ilk 3 mücadelesine geri dönmeyi hedeflemesi gerekirken ve beklentiler de bu yöndeyken, İngiliz markanın sürekli olarak düşüşler yaşaması ve önünden ziyade arkasına odaklanmasını gerektiren durumlara düşmesi, ikonik markanın destekçilerini üzüyor. 

Tabii yönetim de bu durumdan pek memnun değil ve ilk iki yarıştan puansız ayrılmasının ardından teknik departmanın yenilenmesine karar verildi.

Bu yeniden yapılanma kapsamında McLaren, 2019'un başında Toro Rosso'dan transfer edilen teknik direktör James Key ile yollarını ayırdı.

Yeni yapıda artık teknik departmandan sorumlu tek bir isim olmayacak. Bunun yerine Andrea Stella'ya rapor veren üç kilit isim olacak. Bir bakıma üçlü teknik patron dönemi olacak.

Bu üç departmandan biri "Araç konsepti" olacak ve McLaren, bu rol için Ferrari'nin araç konseptinden sorumlu mühendisi David Sanchez ile anlaşmıştı ancak Sanchez bahçe iznine çıkarıldığından 2024'e kadar takıma katılamayacak. 

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sanchez, 2024'ün başına kadar takımla çalışamayacağından bu rolde bir boşluk olacak ama Stella, bu boşluğu oldukça ciddi bir isimle kapamış gibi duruyor: Neil Oatley.

36 yıl boyunca McLaren'da çalışan Oatley, F1 tarihinin en yetenekli tasarımcılarından biri olarak görülüyor ve McLaren'la tam 6 kez dünya şampiyonluğu kazanmış bir isim. 

Basına konuşan Stella, Sanchez'in takımla çalışamayacağı süreçte Oatley'nin kendilerine yardımcı olacağını söyledi. 

Stella, "David Sanchez, 2024'ün başına kadar bahçe izninde olmak zorunda. Sanchez gelene kadar boşta kalacak olan bu rolü [araç konseptinden sorumlu isim] nasıl doldurabileceğimiz konusunda düşündük."

"Ben, bizzat araç konsepti üzerinde çalışan ekibe yardımcı olacağım ama buna ek olarak, Neil Oatley ile de anlaştık."

"Kendisi, [Sanchez takıma katılana dek] bu geçiş sürecinde bize yardımcı olacak." dedi. 

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Haziran ayında 69. yaşına girecek olan Oatley, McLaren'a 1987'de katılmış ve Gordon Murray'den teknik direktör rolünü devralmıştı. 

Yine oldukça başarılı bir mühendis olan Murray, 1988'den itibaren McLaren'in ilk yol otomobilini tasarlamaya odaklandığından, kendisinin rolüne Oatley gelmişti. 

Oatley'nin önderliğinde tasarlanan araçlar; 1989, 1990, 1991, 1998 ve 1999 yıllarında şampiyonluğa ulaştı. 

Oatley bu sürecin ardından çalışma temposunu düşürmüş ve teknik departmanda danışmanlık rolüne geçmişti. 

İngiliz mühendis, şimdi ise çalışma temposunu artıracak ve sürpriz bir şekilde 2024 McLaren aracı üzerinde çalışacak. 

Steve Nichols, Gordon Murray, Neil Oatley

Steve Nichols, Gordon Murray, Neil Oatley

Fotoğraf: Sutton Images

 

 

 

 

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