Eduardo Freitas ve Niels Wittich kimdir? Neden Michael Masi'nin yerine geçtiler?

F1 ve FIA, geçen yılki sezon finalinde son turların idare ediliş şekli nedeniyle eleştirilere maruz kaldı ve bu durum, yeni FIA başkanı Muhammed Ben Sulayem'in liderliğinde kış boyunca bir soruşturma yürütülmesine neden oldu.

Sonuç olarak, Masi'nin F1 yarış direktörü olarak yerini WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich yer aldılar. Bu isimler dönüşümlü olarak görev alacaklar. Onların dışında eski yarış direktörü yardımcısı Herbie Blash'ın kıdemli danışman olarak atandığı duyuruldu.

Blash, 2016 sezonunun sonunda yarış direktör yardımcısı görevinden ayrılana kadar eski F1 yarış direktörü Charlie Whiting'in sağ kolu olarak görev yapmıştı. O zamandan beri Blash, Yamaha'nın World Superbike programında danışman olarak çalıştı.

Futbolda video yardımcı hakeme (VAR) benzetilen bir çözümle, bu yıl yarış kontrolünde daha fazla değişiklik yapılacak.

Takımlar ve yarış kontrolü arasındaki telsiz iletişimi de artık yayınlanmayacak ve güvenlik aracı prosedürü gözden geçirilecek.

Eduardo Freitas (right) has been a long-time race director in WEC