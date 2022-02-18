Eduardo Freitas ve Niels Wittich kimdir? Neden Michael Masi'nin yerine geçtiler?

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F1 ve FIA, geçen yılki sezon finalinde son turların idare ediliş şekli nedeniyle eleştirilere maruz kaldı ve bu durum, yeni FIA başkanı Muhammed Ben Sulayem'in liderliğinde kış boyunca bir soruşturma yürütülmesine neden oldu.

Sonuç olarak, Masi'nin F1 yarış direktörü olarak yerini WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich yer aldılar. Bu isimler dönüşümlü olarak görev alacaklar. Onların dışında eski yarış direktörü yardımcısı Herbie Blash'ın kıdemli danışman olarak atandığı duyuruldu.

Blash, 2016 sezonunun sonunda yarış direktör yardımcısı görevinden ayrılana kadar eski F1 yarış direktörü Charlie Whiting'in sağ kolu olarak görev yapmıştı. O zamandan beri Blash, Yamaha'nın World Superbike programında danışman olarak çalıştı.

Futbolda video yardımcı hakeme (VAR) benzetilen bir çözümle, bu yıl yarış kontrolünde daha fazla değişiklik yapılacak.

Takımlar ve yarış kontrolü arasındaki telsiz iletişimi de artık yayınlanmayacak ve güvenlik aracı prosedürü gözden geçirilecek.

Peki Eduardo Freitas ve Niels Wittich kim?

Eduardo Freitas (right) has been a long-time race director in WEC

Eduardo Freitas

Eski F1 yarış direktörü Charlie Whiting'e çok benzeyen Eduardo Freitas, motor sporları kariyerine bir mekaniker olarak başladı. 1979'da karting dünyasına geçmeden önce Freitas, motosiklet tutkusu ile bu başladı.

Portekizli, pist hakemliği ile başladı ve kartingde yarış direktörü olana kadar yükseldi.

Freitas, 2002 yılında Estoril'de bir sezon boyunca FIA GT ve ETCC şampiyonalarının sorumluluğunu aldı ve 2009'un sonuna kadar bu görevde kaldı.

FIA daha sonra Freitas'ı FIA GT1 dünya şampiyonasına terfi ettirdi ve daha sonra o 2012'de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın yarış direktörü oldu. O ayrıca Avrupa Le Mans Serisi ve Asya Le Mans Serisi'nde yarış direktörü olarak görev yapıyor.

Niels Wittich

Niels Wittich, 2022'de Michael Masi'ye tam zamanlı olarak destek olmak için 2021'de DTM'deki görevinden ayrılmıştı. Yani bu kararlar alınmadan önce zaten F1'e geçişi konusunda plan yapılmıştı.

Wittich, daha önce FIA F2 ve F3 şampiyonaları için yarış direktörü olarak seçilmiş ve bazı etkinliklerde F1 yarış direktörüne destek vermişti.

Niels Wittich (right) talks to Lucas Auer Photo by: Gruppe C GmbH

Eduardo Freitas evNiels Wittich, neden Masi'nin yerini alıyor?

Abu Dhabi GP'sinden sadece birkaç gün sonra görevi biten Jean Todt'un yerine yeni FIA başkanı olarak seçilen Mohammed ben Sulayem'in ilk taahhüdü Abu Dhabi GP'de yaşananları araştırmak ve bulgularla belirlenen değişikliği hayata geçirmek olmuştu.

Ben Sulayem, Abu Dabi finalinde son turlarda yaşananların ardından sorumluluk sahibi olan Masi'nin F1 yarış direktörü olarak değiştirilebileceğini duyurmuştu. O yarışta Hamilton şampiyonluğa doğru giderken, son turlarda gelen güvenlik aracı ve sonrasında yaşananlar sayesinde Verstappen'in şampiyonluğu kazanması büyük bir olay olmuştu.

O turlarda uygulanan güvenlik aracı prosedürü, önceki tüm güvenlik aracı sonrası yeniden başlatma prosedürleriyle çelişiyor gibi görünüyordu çünkü ya tüm tur yiyen araçların turlarını geri almalarına izin veriliyordu ya da hiçbirinin almasına izin verilmiyordu. Bu arada yarış aynı zamanda turun bitiminden önce başladı, yani F1 kurallarında belirtilen noktadan önce. Bu kurala uyulmuş olsaydı, yarış güvenlik aracının arkasında tamamlanacaktı. Hamilton ise Verstappen'in önünde kalacaktı ve dolayısıyla 2021 F1 dünya şampiyonu olacaktı.

Abu Dhabi GP soruşturmasının analizinin bir parçası olarak Ben Sulayem, Masi'nin yerine F1 yarış direktörlüğünü paylaşacak olan Freitas ve Wittich'i getirmenin gerekli olduğunu gördü.

Onların Motor Sporlarındaki deneyimleri neler?

Eduardo Freitas

Eduardo Freitas, Mart 2012'deki ilk yarışından bu yana Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın yarış direktörüdür. Le Mans 24 Saat dahil her WEC etkinliğinin sorumluluğunu üstlenirken Freitas 40 yılı aşkın bir süredir motor sporları dünyasında yer alıyor.

Niels Wittich

Niels Wittich en son DTM yarış direktörüydü ve aynı zamanda 2021'de çeşitli etkinliklerde F1 yarış kontrol ekibinin bir parçası olarak çalıştı.

Daha önce F1'de çalıştılar mı?

Eduardo Freitas

Freitas daha önce doğrudan F1'de çalışmamıştı ancak Portimao'daki 2020 Portekiz Grand Prix'si de dahil olmak üzere FIA konferanslarında ve FIA'daki yarış direktörü toplantılarında hem Michael Masi hem de selefi Charlie Whiting ile birlikte çalıştı.

Niels Wittich

Wittich, 2021'de Michael Masi'ye destek olarak birkaç F1 yarışında görev yaptı ve Abu Dhabi GP soruşturmasından önce F1'e geçmesi yönünde anlaşıldı.

Michael Masi, Race Director Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Formula 1'de ne değişecek?

Michael Masi artık Formula 1 yarışlarından sorumlu olmayacak. Bunun yerine yarış direktörlüğü görevi, 23-25 Şubat'taki sezon öncesi Barselona testinden başlayarak kıdemli danışman rolü üstlenecek olan Herbie Blash'ın asistanlığında Eduardo Freitas ve Niels Wittich tarafından paylaşılacak.

Yarış kontrolüne ayrıca, bir Sanal Yarış Kontrol Odası'ndan alınan kararlarla yarış direktörüne yardımcı olacak FIA dışında bir yerden destek verilecek. Bu bölüm, F1 yarış direktörü ile gerçek zamanlı bağlantıya sahip olacak ve sportif kuralların uygulanmasına yardımcı olacak.

Pist üstü etkinlikler sırasında takımlar ve yarış direktörü arasındaki doğrudan telsiz iletişimi kısıtlanacak ve konuşmalar TV'de yayınlanmayacak. Ancak takımlar müdahaleci olmayan yeni bir süreç kapsamında yarış direktörüne soru sorabilecekler.

F1 yarışları sırasında güvenlik aracı prosedürleri de F1 spor danışma kurulu tarafından gözden geçirilecek ve bir sonraki F1 komisyonuna sunulacak.

Michael Masi'ye ne olacak?

Michael Masi'ye FIA içinde yeni bir pozisyon teklif edildi ancak F1 yarış yönetiminde yer almayacak. Masi'ye sunulan yeni rolün güvenlik rolü olacağı düşünülüyor.