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Formula 1 Haberler

Freitas, sezon sonuna kadar yarış direktörlüğü yapmayacak

FIA'nın Japonya Grand Prix'sine ilişkin soruşturmasının ardından alınan kararların sonucunda, Eduardo Freitas sezon sonuna kadar yarış direktörü konumunda olmayacak.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Freitas, sezon sonuna kadar yarış direktörlüğü yapmayacak
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FIA, hafta ortasındaki Dünya Konseyi toplantısının ardından, Japonya Grand Prix'sine ilişkin soruşturmasının tam raporunu yayınladı. 

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Soruşturma, kurtarma aracının F1 araçları hâlâ pistte ve çalışır durumdayken piste girerek kazaya müdahale etmesiyle ilgiliydi.

FIA, bulgularına ek olarak; ayrıntılı olarak açıklanan bir dizi eylem yayınladı. Soruşturmanın FIA spor başkan yardımcısı Robert Reid tarafından denetlendiğini ve pilotların yorumlarının dikkate alındığını belirtti.

Uluslararası federasyon, alınan önlemlere ek olarak; yılın başında uygulamaya konulan yarış direktörleri arası rotasyon sistemini bu sezonun sonuna kadar sonlandırdığını duyurdu. Eduardo Freitas ve Niels Wittich, Michael Masi'den devraldıktan sonra bu görevi paylaşıyorlardı. Japonya Grand Prix'sinden sorumlu olan Freitas'ın, sezon sonuna kadar yarış direktörü rolünde yer almayacağı açıklandı. 

The FIA logo in front of an American flag

The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

FIA, "2022 Formula 1 sezonunun kalan yarışları için FIA, yarış direktörü rolü için rotasyon sistemini kullanmayacak."

"Austin'deki ABD Grand Prix'si ve Meksika, Brezilya, Abu Dhabi'deki sonraki yarışlar için Niels Wittich, yarış direktörü ekibinin desteğiyle yarış direktörü pozisyonunu üstlenecek." ifadelerine yer verdi. 

Freitas'ın bu şekilde bir kurtarma aracı kullanma kararı raporda, "Soruşturma Komitesi, Carlos Sainz'in kaza yapan Ferrari'sini kurtarmak için müdahale aracının Suzuka'da piste girmesinin mevcut koşullar göz önüne alındığında erken olup olmadığını sorguladı."

"Soruşturma Komitesi, geçmişte meydana gelen trajik olaylar göz önüne alındığında, hava koşullarında Suzuka pistinde kurtarma araçlarının varlığının hassas bir konu olduğunu kabul etti."

"Komite, geriye dönüp bakıldığında, değişen hava koşulları nedeniyle kurtarma araçlarının piste intikalini geciktirmenin daha güvenli olacağına karar verdi." şeklinde yazıldı.

 
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