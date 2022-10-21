Freitas, sezon sonuna kadar yarış direktörlüğü yapmayacak
FIA'nın Japonya Grand Prix'sine ilişkin soruşturmasının ardından alınan kararların sonucunda, Eduardo Freitas sezon sonuna kadar yarış direktörü konumunda olmayacak.
FIA, hafta ortasındaki Dünya Konseyi toplantısının ardından, Japonya Grand Prix'sine ilişkin soruşturmasının tam raporunu yayınladı.
Soruşturma, kurtarma aracının F1 araçları hâlâ pistte ve çalışır durumdayken piste girerek kazaya müdahale etmesiyle ilgiliydi.
FIA, bulgularına ek olarak; ayrıntılı olarak açıklanan bir dizi eylem yayınladı. Soruşturmanın FIA spor başkan yardımcısı Robert Reid tarafından denetlendiğini ve pilotların yorumlarının dikkate alındığını belirtti.
Uluslararası federasyon, alınan önlemlere ek olarak; yılın başında uygulamaya konulan yarış direktörleri arası rotasyon sistemini bu sezonun sonuna kadar sonlandırdığını duyurdu. Eduardo Freitas ve Niels Wittich, Michael Masi'den devraldıktan sonra bu görevi paylaşıyorlardı. Japonya Grand Prix'sinden sorumlu olan Freitas'ın, sezon sonuna kadar yarış direktörü rolünde yer almayacağı açıklandı.
The FIA logo in front of an American flag
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
FIA, "2022 Formula 1 sezonunun kalan yarışları için FIA, yarış direktörü rolü için rotasyon sistemini kullanmayacak."
"Austin'deki ABD Grand Prix'si ve Meksika, Brezilya, Abu Dhabi'deki sonraki yarışlar için Niels Wittich, yarış direktörü ekibinin desteğiyle yarış direktörü pozisyonunu üstlenecek." ifadelerine yer verdi.
Freitas'ın bu şekilde bir kurtarma aracı kullanma kararı raporda, "Soruşturma Komitesi, Carlos Sainz'in kaza yapan Ferrari'sini kurtarmak için müdahale aracının Suzuka'da piste girmesinin mevcut koşullar göz önüne alındığında erken olup olmadığını sorguladı."
"Soruşturma Komitesi, geçmişte meydana gelen trajik olaylar göz önüne alındığında, hava koşullarında Suzuka pistinde kurtarma araçlarının varlığının hassas bir konu olduğunu kabul etti."
"Komite, geriye dönüp bakıldığında, değişen hava koşulları nedeniyle kurtarma araçlarının piste intikalini geciktirmenin daha güvenli olacağına karar verdi." şeklinde yazıldı.
Alakalı video
F1 Birleşik Devletler GP antrenman seanslarında dört çaylak pilot pistte olacak
Mercedes'in büyük taban güncellemeleri açığa çıktı
Son Haberler
İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"
Malezya'daki sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Marc Marquez, kendisine ilk çizgide bir pozisyon getiren turu nasıl attığını bilmediğini söylerken; Ducati'leri sürekli olarak takip etmesine yönelik gelen eleştirileri de yanıtladı.
Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı
Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, tüm padoğun Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla ilgili nasıl bir yaptırım göreceğini beklediği bu günlerde, bütçe sınırı konseptinde yeniden düşünülmesi gereken yerlerin olduğunu söyledi.
Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Austin'de ilk günkü antrenmanları lider tamamlasalar da sıralamalar öncesinde daha fazla gelişebileceklerini söylediler.
Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"
Sergio Perez, antrenman seanslarında araçta birkaç deneme yaptıklarını ve bunların olumlu sonuçlandığını söyledi.