Freitas, sezon sonuna kadar yarış direktörlüğü yapmayacak

FIA, hafta ortasındaki Dünya Konseyi toplantısının ardından, Japonya Grand Prix'sine ilişkin soruşturmasının tam raporunu yayınladı.

Soruşturma, kurtarma aracının F1 araçları hâlâ pistte ve çalışır durumdayken piste girerek kazaya müdahale etmesiyle ilgiliydi.

FIA, bulgularına ek olarak; ayrıntılı olarak açıklanan bir dizi eylem yayınladı. Soruşturmanın FIA spor başkan yardımcısı Robert Reid tarafından denetlendiğini ve pilotların yorumlarının dikkate alındığını belirtti.

Uluslararası federasyon, alınan önlemlere ek olarak; yılın başında uygulamaya konulan yarış direktörleri arası rotasyon sistemini bu sezonun sonuna kadar sonlandırdığını duyurdu. Eduardo Freitas ve Niels Wittich, Michael Masi'den devraldıktan sonra bu görevi paylaşıyorlardı. Japonya Grand Prix'sinden sorumlu olan Freitas'ın, sezon sonuna kadar yarış direktörü rolünde yer almayacağı açıklandı.

The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images