Eddie Jordan, Schumacher'in ilk testi için yaptığı pazarlığı anlattı

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1991 Belçika GP'si öncesi geçmişte aldığı bir ceza nedeniyle hapse giren Bertrand Gachot'un yerini doldurmak isteyen Jordan'ın seçimi, dönemin genç yeteneklerinden Michael Schumacher olmuştu.

Tek sorun, Schumacher'in daha önce bir F1 aracı kullanmamış olmasıydı!

Bu eksikliği kapatmak isteyen Jordan, Alman pilotun Spa-Francorchamps'taki yarıştan önce 191'in kokpitine rahatça geçebilmesini sağlamak için Silverstone'da bir test ayarladı.

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle Jordan'ın sadece bir günü vardı; ancak takım, Silverstone'a vardığında pistin çoktan dolmuş olduğunu görerek şok yaşadı!

David Coulthard ile birlikte hazırladığı yeni Formula for Success (FFS) podcast'inin son bölümünde konuşan Jordan, bu testin gerçekleşmesi için nasıl bir takas yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Jordan, "Silverstone'a gidemedim çünkü pist çoktan rezerve edilmişti. İçimden 'bu kim olabilir' diye düşündüm, ancak bana kim olduğunu söylemediler."

"Ben de arabama atladım, Silverstone'a gittim ve karşımda 956 Porsche'u ile tur atan altı kez golf şampiyonu Nick Faldo'yu buldum. Aracına henüz yol sigortası yaptırmadığı için pisti kiralama yoluna gitmişti."

"Kendisinin yanına gittim ve 'Nick, sanırım uzlaşmaya varmamız ve küçük bir anlaşma yapmamız gerekebilir. Bana çok ama çok büyük bir iyilik yapsan, senin piste çıkmadığın zamanlarda biz, bizim piste çıkmadığımız zamanlarda sen tur atsan nasıl olur?' diye bir teklif sundum."

"Biraz tartıştıktan sonra benimle bir anlaşma yaptı... ve olan oldu."

Michael Schumacher, Jordan 191 Ford Photo by: Ercole Colombo

Faldo gün boyunca Schumacher'in testteki ilerlemesini yakından takip etti, nitekim Jordan kendisine anlaşma kapsamında F1 aracını test etme sözü vermişti!

Jordan, "Nick'i tanımayanlar için söyleyeyim, kendisi yaklaşık 1.80 boyunda. Dev gibi bir adam."

"Her neyse, Nick tahmin edebileceğiniz gibi araca binemedi, bu araçlar küçük şeyler. Bu yüzden onu yanlamasına sıkıştırmak zorunda kaldık. Tek sorun direksiyonu takamamış olmamızdı!"

"Eğer bir şey olsaydı adam öldürmekten yargılanırdım çünkü bu bir intihardı ve asla gerçekleşmemeliydi, ancak kendisi ne pahasına olursa olsun direksiyona geçmek istedi.

"Muhtemelen bize aracı ne kadar iyi kullandığını söyleyecektir, ancak bizim açımızdan hikaye farklı! Her neyse, işte Nick böyle biri, tam bir şampiyon."

"Yaklaşık 10 yıl sonra Nick'ten bir telefon aldım. Bana 'bak EJ, bir şeyi açıklığa kavuşturmam gerekiyor, bana o gün aracı kimin test ettiğini söyler misin, çünkü bazıları o testin Schumacher'in ilk testi olduğunu iddia ediyor' diye sordu."

"Evet, bu Michael Schumacher'in bir F1 aracını ilk test edişiydi, Nick Faldo kendisinin pistte turlamasını sağladı, biz de Nick'e test yaptırdık. Başta Nick Faldo olmak üzere herkes evine mutlu döndü."

"Günümüzde o anları herkese anlatıyor ve büyük Michael Schumacher'le aynı arabayı test ettiği gerçeğiyle övünüyor!" dedi.