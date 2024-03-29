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Formula 1 Avustralya GP

Eddie Jordan: "Sainz, Alonso'nun takım arkadaşı olabilir"

Eddie Jordan'a göre Carlos Sainz, Aston Martin'de Fernando Alonso'ya katılacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium

Sam Bloxham / Motorsport Images

Eski Formula 1 takım sahibi Eddie Jordan, Carlos Sainz'in kariyerindeki olası yer hakkında ilginç bir tahminde bulundu.

Sainz'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve şu anda kendisiyle ilgilenen birden fazla takım var.

Fakat Jordan, Formula for Success podcast'inde İspanyol pilotun Aston Martin ile anlaşarak, takım sahibi Lawrence Stroll'un oğlu Lance Stroll'un yerine geçeceğini iddia etti.

Jordan, "Carlos'un Formula 1 kariyerine Toro Rosso'da başladığını unutmayın. Red Bull Max Verstappen'i kaybederse ya da Sergio Perez'i değiştirmek isterse Carlos kilit adaylardan biri olabilir."

"Yine de gelecek yıl Aston Martin'de tamamen İspanyol bir sürücü kadrosu görürseniz şaşırmayın."

"Hatırlanması gereken en önemli şey, bunu ilk kimden duyduğunuz! Size söylüyorum, Carlos Red Bull'da yer bulamazsa, Aston Martin'de Fernando Alonso'ya katılacak. Ben tamamen bu senaryoya inanıyorum."

"Elimde kesin kanıtlar yok ama sezgilerim bana bunu söylüyor ve bu sezgiler çoğu zaman diğer insanların sezgilerinden farklı oluyor."

"Kulağa güzel, hatta romantik geliyor, sizce de öyle değil mi?" dedi.

Böyle bir durumda Stroll'ün nereye gidebileceği sorusu ortaya çıkacak.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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Kemal Şengül
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EDİSYON

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