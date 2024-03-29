Eddie Jordan: "Sainz, Alonso'nun takım arkadaşı olabilir"
Eddie Jordan'a göre Carlos Sainz, Aston Martin'de Fernando Alonso'ya katılacak.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium
Sam Bloxham / Motorsport Images
Eski Formula 1 takım sahibi Eddie Jordan, Carlos Sainz'in kariyerindeki olası yer hakkında ilginç bir tahminde bulundu.
Sainz'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve şu anda kendisiyle ilgilenen birden fazla takım var.
Fakat Jordan, Formula for Success podcast'inde İspanyol pilotun Aston Martin ile anlaşarak, takım sahibi Lawrence Stroll'un oğlu Lance Stroll'un yerine geçeceğini iddia etti.
Jordan, "Carlos'un Formula 1 kariyerine Toro Rosso'da başladığını unutmayın. Red Bull Max Verstappen'i kaybederse ya da Sergio Perez'i değiştirmek isterse Carlos kilit adaylardan biri olabilir."
"Yine de gelecek yıl Aston Martin'de tamamen İspanyol bir sürücü kadrosu görürseniz şaşırmayın."
"Hatırlanması gereken en önemli şey, bunu ilk kimden duyduğunuz! Size söylüyorum, Carlos Red Bull'da yer bulamazsa, Aston Martin'de Fernando Alonso'ya katılacak. Ben tamamen bu senaryoya inanıyorum."
"Elimde kesin kanıtlar yok ama sezgilerim bana bunu söylüyor ve bu sezgiler çoğu zaman diğer insanların sezgilerinden farklı oluyor."
"Kulağa güzel, hatta romantik geliyor, sizce de öyle değil mi?" dedi.
Böyle bir durumda Stroll'ün nereye gidebileceği sorusu ortaya çıkacak.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen'in baş mekanikeri Red Bull Racing'den ayrıldı!
Cadillac, teknik ihlal nedeniyle WEC Katar yarışından diskalifiye edildi
Stuck: "Red Bull, Sainz'la anlaşmalı"
F1 2026'da araçlara, 355 km/s hıza kadar çıkılmasını sağlayan 'override modu' getirilecek
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar