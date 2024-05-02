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Eddie Jordan: "Newey büyük ihtimalle ara verecek"

Eddie Jordan'a göre Adrian Newey, sözleşmesinin sona ereceği 2025 yılının ardından işlere ara vermeyi seçecek.0

Ezel Tan
Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Uzun yıllar Red Bull'un teknik departmanının başında yer alan ve inanılmaz başarılara imza atan Adrian Newey 2025 yılının başında Red Bull ile olan ortaklığını sona erdirecek.

Newey'nin sözleşme şartları ayrıldıktan hemen sonra başka bir takımda iş bulmasına izin veriyor ancak menajeri ve yakın arkadaşı Eddie Jordan, Newey'nin kariyerine ara vereceğine inanıyor.

Jordan şöyle diyor: "Unutmayın ki Adrian Red Bull'da sürekli baskı altındaydı."

"Eğer bir ara verip yat gezisine çıkmaya karar verirse, herkes onun bu kararını anlayışla karşılayacaktır."

"Bence bu senaryo diğer kariyer yollarına dalmaktan daha olası."

"Durum biraz değişti - artık yaşlandı."

"Newey harika insanlarla çevrili. Şimdiye kadar harika sürücüler ve iş arkadaşlarıyla çalıştı."

"Hayatının geri kalanında kendisini ne gibi değişikliklerin beklediğini düşünebilir ve muhtemelen düşünecektir de."

Eddie Jordan, Channel 4 F1 TV

Eddie Jordan, Channel 4 F1 TV

Fotoğraf: Sutton Images

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