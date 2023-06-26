Eddie Jordan: "Max Verstappen'den ölümüne sıkıldım!"

Formula 1, son 20 yılda dört büyük dominasyon gördü: Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve şu an tam gaz üçüncü şampiyonluğuna koşan Max Verstappen dominasyonları.

İlk şampiyonluğunu Hamilton ile kıyasıya mücadele ederek kazanan Verstappen, geçen yıl ve bu yıl ise yeni kuralların dominant takımı hale gelen Red Bull ile rahat rahat kazanarak yoluna devam ediyor.

Şu anda şampiyonada takım arkadaşı Sergio Perez'in 69 puan önünde yer alan Verstappen birçoklarına göre çoktan üçüncü şampiyonluğunu ilan etti bile.

Dominasyon elbette taraftarlar için kötü haber, öyle ki, Verstappen'in büyük hayranlarından Eddie Jordan bile durumdan şikayetçi.

Formula For Success podcast'ine konuşan Jordan, "Max Verstappen büyük ihtimalle tüm zamanların en iyi pilotu olacak, o kadar iyi!"

"Ancak son birkaç yarışın hiç hoşuma gittiğini de söylemeliyim. Kendisinden ölümüne sıkıldım, ne kadar iyi olduğunu oradan hesap edin."

"Yarışları performansıyla sıkıcılaştırıyor, hatta Schumacher döneminden dahi sıkıcı." dedi.