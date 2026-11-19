Formula 1 Las Vegas GP
Ecclestone’dan Ferrari’ye tavsiye: “Başa Horner'ı getirin, Sainz'ı da geri alın"
Eski Formula 1 CEO’su Bernie Ecclestone, Ferrari’nin yaşadığı sorunların çözümü için Carlos Sainz’ın takıma geri dönmesi gerektiğini savundu. Ecclestone, takım patronu olarak da Christian Horner'ı öneriyor.
Kemal Şengül
Düzenlendi: 19 Kas 2026 16:59
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Christian Horner, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Ferrari’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Bernie Ecclestone, takımın iki birinci pilotla çalışmakta zorlandığını ve bu durumun kaçınılmaz olarak sorunlara yol açtığını söyledi.
Blick’e konuşan Ecclestone, Ferrari’nin çözümünün Sainz’ı yeniden kadrosuna katmak olduğunu belirtti: “Ferrari, diğer bazı takımlar gibi iki birinci pilotu yönetemiyor."
"Bu her zaman sorun yaratıyor çünkü doğal olarak hiç kimse geri adım atmak istemiyor. Bu sorun ancak Hamilton yüzünden takımdan ayrılmak zorunda kalan Carlos Sainz geri getirilerek çözülebilir.”
Ecclestone, Sainz’ın takım oyuncusu kimliğinin Ferrari için önemli olduğunu düşünüyor.
Ecclestone, Ferrari’nin mevcut yönetimini de hedef aldı. John Elkann ve takım patronu Frédéric Vasseur’ün gerekli kararları almakta yeterince kararlı davranmadığını savundu.
Ecclestone, “John Elkann ve Frédéric Vasseur mevcut durum karşısında tamamen yetersiz kalıyor. Cesaret gösteremiyor ve kararsız davranmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki 2027’de de aynı durumun yaşanacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Eski F1 patronu, "Ferrari'nin dümeninde güçlü bir adama, Horner gibi birine ihtiyaç var." diyerek Christian Horner ile anlaşmalarını tavsiye etti.
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- Motorsport.com Ekibi
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