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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, Carey ve Hamilton'a sert yanıt verdi

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Ecclestone, Carey ve Hamilton'a sert yanıt verdi
Ekleyen:
, Editör
28 Haz 2020 07:17

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, kendisine yönelik eleştirilerinin ardından Lewis Hamilton ve Chase Carey'e sert şekilde yanıt verdi.

CNN ile yaptığı röportajda Bernie Ecclestone, Hamilton'ın başlattığı hareketin "F1 için iyi veya kötü bir şey yapacağını" düşünmediğini söylemişti ve "pek çok konuda siyahi insanların, beyazlara göre daha ırkçı" olduğunu savunmuştu.

Ayrıca protestolar esnasında Bristol'deki Edward Colston gibi köle tüccarlarının heykellerinin yıkılmasına tepki gösterdi ve, “Bence heykelleri yıkmak tamamen aptalca bir girişim. Onların yerinde kalmaları gerekiyor. Okuldaki çocuklara gösterilmeliler ve neden orada olduklarını, bu insanların ne yaptığını ve neyin yanlış olduğunu açıklamalılar." demişti.

Formula 1'in sahibi Liberty Media, Bernie Ecclestone'un ırkçılık hakkındaki son yorumlarının sporda ya da toplumda yeri olmadığını söyleyerek tepki göstermişti.

Ayrıca Hamilton da Ecclestone'a yüklendi.

Fakat Daily Mail'e yaptığı açıklamada Ecclestone, asla siyahilere karşı olmadığını söyleyerek hem Hamilton hem de Carey'e tepki gösterdi.

Ecclestone, "Ben siyah insanlara karşı birisi değilim. Aslında tam tersiyim. Ben her zaman bunun lehine oldum. Aslında, Lewis'in babası [Anthony] benimle iş yapmak istemişti."

“Bazı güzel kürek makineleri yapıyordu. Siyah karşıtı olsaydım bunu asla düşünmezdim. Eğer proje doğruysa, o zaman bunu yaparım."

“Yıllar boyunca, sevmediğim pek çok beyaz insanla tanıştım. Ama asla sevmediğim siyah bir insanla karşılaşmadım."

"Birkaç kez soyuldum, bir tanesi üç siyahi tarafındandı. Hastanede kalmam gerekti. Ama bundan sonra bile siyah olan kimseye karşı olmadım. Lewis'i siyah veya başka bir şey olarak düşünmüyorum. Benim için sadece Lewis.”

“Siyah bir kişi veya beyaz bir kişi, bir iş için geri çevriliyorsa nedenini sormanız gerekir. Bu iş için uygun olmamalarının sebebi ten renkleri mi yoksa başka bir şey mi? Dediğim şey bu."

"İnsanlar, polisi indirmek isteyen -ki bu ülke için bir felaket olur- yarı maksistler tarafından organize edilen bu yürüyüşlere devam ediyor. Pek çoğuna tam olarak neyi protesto ettiklerini sorarsanız muhtemelen bilemezler.”

“Beyaz olmak ya da herhangi bir adamdan biraz daha kısa olmak benim suçum değil. Okulda bana Titch (cüce) denirdi. Bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Siyah insanlar da kendilerine bakmalı."

"[Eski McLaren patronu] Ron Dennis, çocukken Lewis'in önünde durmadı, ona baktı. Willy T [Ribbs], 1970'li yıllarda benim için bir F1 aracı kullanan ilk siyahi pilottu."

“Ehliyetimi kaybettiğimde siyah bir şoförüm vardı, siyah olduğu için değildi, siyah mı beyaz mı olduğu umurumda değildi. Şimdi çeşitlilik hakkında konuşmak aniden moda oldu." dedi.

F1, Ecclestone ile Formula 1 arasında hiçbir bağ kalmadığını ve "onursal başkanlık" unvanının da Ocak ayında sona erdiğini açıkladı.

Ancak Ecclestone'un Vladimir Putin gibi yakın olduğu isimler var ve pek çok ülke yönetimi tarafından seviliyor.

Ecclestone, "Beni yarışlardan mı yasaklayacaklar? Bunu yapmalarını tavsiye etmem. Bunu Rusya'da denemek isteyebilirler ama bir giriş kartı bulabilirim."

"Chase Carey benden görevi bırakmamı istediğinde, bana verdiği unvanın ne kadar önemli olduğu konusunda büyük şeyler söyledi. Amerika'daki insanların bunun için can attığını belirtti."

“Benim için önemli değildi. Unvanlar beni rahatsız etmez. İngiltere'de daha büyük bir şeyi geri çevirdim. 20 yıl önce bir İngiliz Üniversitesi (Imperial College London) beni doktor yaptı. Ama kendime Dr. Ecclestone demiyorum."

"Onun Formula 1'e dahil olmadığımı söylemesine sevindim, bu yüzden yapamadıkları şeyler için suçlanmam. Amerika'daki olaylar yüzünden aniden bu ırkçılık olayının içine girdiler. Şimdi Chase Carey ancak bir mekanikeri kartinge sokabilecek 1 milyon dolar bağışladı."

“Belki de hissedarların istediği şeyleri yapmaya konsantre olmalı. COVID-19 onun için iyiydi. Bu sayede başaramadığı şeyler için bunu suçlayabilir." dedi.

Ecclestone, Avusturya GP için davet edildiğini ama eşinin doğumu yüzünden bunu geri çevirdiğini söyleyerek şöyle devam etti: "Çok sayıda yarışa katıldım, ama hiç erkek çocuğum olmadı. Ama kesinlikle Macaristan ya da Monza'da orada olacağım."

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Editör Kemal Şengül

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