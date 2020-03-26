Ecclestone'a göre Wolff, Aston Martin'e geçecek

Geçtiğimiz haftalarda Mercedes takım patronu Toto Wolff'un takım patronları arasında yapılan toplantıda yer almamasının ardından Alman üreticiden ayrılabileceği iddiaları ortaya çıkmıştı.

İddialara göre Wolff, yakın arkadaşı Lawrence Stroll tarafından satın alınan Aston Martin'e katılmayı planlıyor olabilir.

Aston Martin, 2021 yılında Stroll'ün F1 takımı olan Racing Point'in isim sponsoru olacak.

Bernie Ecclestone, Wolff'un Aston Martin'e katılmaya hazırlandığına ve muhtemelen CEO pozisyonuna geçeceğine inanıyor.

GPFans'e konuşan Ecclestone, "Toto Wolff, Lawrence ile daha yakın bir dostluğa sahip."

"Arkadaş olmak için doğru insanları seçecek kadar akıllı ve sanırım onu ​​Aston Martin'de Lawrence'a katılırken göreceğiz."

"Lawrence'ın yanında bazı insanlar var ve bu konsorsiyum, şirketin kontrolünü eline geçirdi. Sanırım Toto oraya CEO olarak gelebilir ve bu işe yarayabilir." dedi.

Wolff'un Mercedes'le olan kontratı 2020 sonunda bitiyor.