Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone'a göre Wolff, Aston Martin'e geçecek

paylaşım
yorumlar
Ecclestone'a göre Wolff, Aston Martin'e geçecek
Ekleyen:
, Editör
26 Mar 2020 19:57

Bernie Ecclestone, Toto Wolff'un Aston Martin'in yeni yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olacağına inanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Mercedes takım patronu Toto Wolff'un takım patronları arasında yapılan toplantıda yer almamasının ardından Alman üreticiden ayrılabileceği iddiaları ortaya çıkmıştı.

İddialara göre Wolff, yakın arkadaşı Lawrence Stroll tarafından satın alınan Aston Martin'e katılmayı planlıyor olabilir.

Aston Martin, 2021 yılında Stroll'ün F1 takımı olan Racing Point'in isim sponsoru olacak.

Bernie Ecclestone, Wolff'un Aston Martin'e katılmaya hazırlandığına ve muhtemelen CEO pozisyonuna geçeceğine inanıyor.

GPFans'e konuşan Ecclestone, "Toto Wolff, Lawrence ile daha yakın bir dostluğa sahip."

"Arkadaş olmak için doğru insanları seçecek kadar akıllı ve sanırım onu ​​Aston Martin'de Lawrence'a katılırken göreceğiz."

"Lawrence'ın yanında bazı insanlar var ve bu konsorsiyum, şirketin kontrolünü eline geçirdi. Sanırım Toto oraya CEO olarak gelebilir ve bu işe yarayabilir." dedi.

Wolff'un Mercedes'le olan kontratı 2020 sonunda bitiyor.

Sonraki haber
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Mart

Önceki haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Mart
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
77 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in DAS sisteminin gerçek sırrı bu mu?

2
Formula 1

Abiteboul: "Sonsuza dek kaçamayız"

3s
3
Formula 1

Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"

2s
4
Formula 1

Hulkenberg: "Sanal yarışların gerçekle ilgisi yok"

5
Formula 1

F1 tarihinde bugün: 26 Mart

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

Ecclestone'a göre Wolff, Aston Martin'e geçecek
F1

Ecclestone'a göre Wolff, Aston Martin'e geçecek

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Mart
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 26 Mart

Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"
F1

Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"

Rusya, Coronavirüs nedeniyle Sochi pistini ziyarete kapattı
F1

Rusya, Coronavirüs nedeniyle Sochi pistini ziyarete kapattı

Abiteboul: "Sonsuza dek kaçamayız"
F1

Abiteboul: "Sonsuza dek kaçamayız"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.