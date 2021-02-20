Ecclestone'a göre sprint yarış formatı nasıl olmalı?

Bu yıl ise Stefano Domenicali, bu fikri yeniden hayata geçirmek için girişimde bulundu ve Grand Prix gridinin sprint yarışın sonucuna göre oluşturulmasını teklif etti.

Formula 1 Komisyonu’nun yakın zamandaki toplantısında takımlar sprint yarış fikrini desteklediler ve yeni projenin detaylarını oluşturması adına bir çalışma grubu oluşturuldu. Grup, farklı seçenekleri değerlendirirken, eski F1 patronu Bernie Ecclestone bir format teklifinde bulundu.

Ecclestone, “Bir sprint yarış düzenlenmesi fikri benim zamanımda da tartışılmıştı. Temel amaç her şeyi doğru yapmak olmalı. Seyirciler ana yarışı sadece, sprint yarışta olmayan bir şey gerçekleşirse izlerler."

"Başlangıç gridi sprint yarışın sonuçlarına göre belirlendiği takdirde, Pazar günkü yarış nasıl Cumartesi günü düzenlenenden farklı olacak?”

“Sprint yarış için puanlar verilmeli ve ana yarışın gridi bu sonuçlara göre oluşturulmalı. Eğer sprint yarışı kazanan 15 puan alacaksa, Pazar günü buna göre başlangıç gridinde 15 puan kaybetmeli. Yarışlara olan ilgi ancak böyle korunabilir.”

“Benim sistemim sayesinde her 2 yarış da ilgi çekici olacak. Cumartesi günü bir sürücü, sprint yarışı kazanmak ve sonrasında başlangıç gridinde sıra kaybetmek ya da Cumartesi gününü 6. sırada tamamlayıp Pazar günü 4. sıradan başlamak arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak."

"Dahası, bu sayede daha çok puan kazanılabilecek, dolayısıyla birçok şey stratejiye dayanacak”

“Ve böylelikle Pazar günü, hiçbir zaman oraya ulaşamayacak kişiler bile başlangıç gridinin ön sırasında yer alabilecek, böylece sponsorları da daha çok ilgi çekebilecek. Herkes bundan fayda sağlayacak.” dedi.