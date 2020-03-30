Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, son günlerde yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Ecclestone hem Vettel, hem Mercedes hem de Toto Wolff hakkında açıklamalarda bulundu.

89 yaşındaki Ecclestone, "Ferrari takımı patronu Mattia Binotto çok iyi bir teknisyen. Bunu, Ferrari motorunun ne kadar iyi olduğundan da anlayabilirsiniz, sebebi her ne olursa olsun çok iyi."

"Ama sırf bu sebeple, bir takıma liderlik etmesi gereken, iyi bir patron mu? Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Güneşin parladığına ya da yağmurlu olup olmadığına bakılmaksızın her zaman sadece gülüyor. Ferrari'nin kazanıp kazanmadığından bağımsız olarak gülüyor."

"Sebastian'ın performansı son zamanlarda, FIA Başkanının oğlu tarafından yönetilen, yeni yıldız takım arkadaşı Charles Leclerc tarafından zarar gördü."

"Binotto'yu bu durumda ihtiyacı olan destekçi olarak görmediğinden şüpheleniyorum. Sebastian bu nedenle ya bırakmalı ya da 2021 için alternatiflerine bakmalı."

"McLaren olabilir, çünkü gelecek yıl tekrar Mercedes motoruna geçecekler."

"Mercedes'in patronu Ola Kallenius'la Brixworth'taki Mercedes F1 motor fabrikasında görevliyken çalıştım. Yani ne olduğunu biliyor ancak şu anda başka sorunları var. Ama emisyon skandalının patladığı ve şimdi Coronavirüs'le ilgili ilişkili krizlerin başladığı bir dönemde şirketi yönetme şeklinden çok etkilendim."

"Eğer ben olsaydım, 2020'nin sonunda takımı satardım. Mercedes arka arkaya altı şampiyonluk kazandıktan sonra daha neyi kanıtlamak zorunda ki? Hiçbir şeyi."

"Fakat hibrit güç ünitesi tedarik etmeye devam etmeleri gerekiyor, çünkü bu bir pazarlama aracı. Bunlar dünyanın en verimli motorları ve Formula 1'de kazanmaya devam ediyorlar. Elbette 2014'teki kullanmaya başladıktan sonra bunun hepimiz için bir hata olduğu açıktı. Çünkü Mercedes ekibi ezici bir avantaj elde etti, yenilmez hale geldi ve bu motorlar kullanılmaya devam ettiği sürece bu şekilde devam edecek."

"Neden geçmişte olduğu gibi McLaren'ı fabrika ekibi yapmasınlar? Sonuçta, bir şey açık: kim kazanırsa kazansın, Mercedes takdir görecek."

"Bildiğim kadarıyla Mercedes takım patronu Toto Wolff da zaten Mercedes'ten ayrılmaya ve Aston Martin'i satın almak için Lawrence Stroll ile güçlerini birleştirmeye karar verdi. İkisi, son iki yıldır ayrılmaz ikizler gibi seyahat ediyorlar ve Toto, size daha önce bahsettiğim o kendi çıkarlarının düşünen prenslerden birisi. İşverenleri değil, sadece kendilerini düşünürler. Elbette başarılı oldu, ama hibrit motorlar olmasaydı öyle olur muydu?"

"Formula 1'in ne olursa olsun hayatta kalması kolay olmayacak. Sadece Corona olarak bakmayın. Aynı zamanda dünya elektrikliye dönüyor."

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