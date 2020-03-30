Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

paylaşım
yorumlar
Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli
Ekleyen:
, Editör
30 Mar 2020 09:07

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel'in McLaren'a gidebileceğini, Mercedes'in de F1'den çekilebileceğini düşünüyor.

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, son günlerde yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Ecclestone hem Vettel, hem Mercedes hem de Toto Wolff hakkında açıklamalarda bulundu.

89 yaşındaki Ecclestone, "Ferrari takımı patronu Mattia Binotto çok iyi bir teknisyen. Bunu, Ferrari motorunun ne kadar iyi olduğundan da anlayabilirsiniz, sebebi her ne olursa olsun çok iyi."

"Ama sırf bu sebeple, bir takıma liderlik etmesi gereken, iyi bir patron mu? Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Güneşin parladığına ya da yağmurlu olup olmadığına bakılmaksızın her zaman sadece gülüyor. Ferrari'nin kazanıp kazanmadığından bağımsız olarak gülüyor."

 

"Sebastian'ın performansı son zamanlarda, FIA Başkanının oğlu tarafından yönetilen, yeni yıldız takım arkadaşı Charles Leclerc tarafından zarar gördü."

"Binotto'yu bu durumda ihtiyacı olan destekçi olarak görmediğinden şüpheleniyorum. Sebastian bu nedenle ya bırakmalı ya da 2021 için alternatiflerine bakmalı."

"McLaren olabilir, çünkü gelecek yıl tekrar Mercedes motoruna geçecekler."

"Mercedes'in patronu Ola Kallenius'la Brixworth'taki Mercedes F1 motor fabrikasında görevliyken çalıştım. Yani ne olduğunu biliyor ancak şu anda başka sorunları var. Ama emisyon skandalının patladığı ve şimdi Coronavirüs'le ilgili ilişkili krizlerin başladığı bir dönemde şirketi yönetme şeklinden çok etkilendim."

"Eğer ben olsaydım, 2020'nin sonunda takımı satardım. Mercedes arka arkaya altı şampiyonluk kazandıktan sonra daha neyi kanıtlamak zorunda ki? Hiçbir şeyi."

"Fakat hibrit güç ünitesi tedarik etmeye devam etmeleri gerekiyor, çünkü bu bir pazarlama aracı. Bunlar dünyanın en verimli motorları ve Formula 1'de kazanmaya devam ediyorlar. Elbette 2014'teki kullanmaya başladıktan sonra bunun hepimiz için bir hata olduğu açıktı. Çünkü Mercedes ekibi ezici bir avantaj elde etti, yenilmez hale geldi ve bu motorlar kullanılmaya devam ettiği sürece bu şekilde devam edecek."

"Neden geçmişte olduğu gibi McLaren'ı fabrika ekibi yapmasınlar? Sonuçta, bir şey açık: kim kazanırsa kazansın, Mercedes takdir görecek."

"Bildiğim kadarıyla Mercedes takım patronu Toto Wolff da zaten Mercedes'ten ayrılmaya ve Aston Martin'i satın almak için Lawrence Stroll ile güçlerini birleştirmeye karar verdi. İkisi, son iki yıldır ayrılmaz ikizler gibi seyahat ediyorlar ve Toto, size daha önce bahsettiğim o kendi çıkarlarının düşünen prenslerden birisi. İşverenleri değil, sadece kendilerini düşünürler. Elbette başarılı oldu, ama hibrit motorlar olmasaydı öyle olur muydu?"

"Formula 1'in ne olursa olsun hayatta kalması kolay olmayacak. Sadece Corona olarak bakmayın. Aynı zamanda dünya elektrikliye dönüyor."

Alakalı video

Sonraki haber
Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

Önceki haber

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

Sonraki haber

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
74 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
11:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
15:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
14:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
14:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

1s
2
Formula 1

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

2s
3
Formula 1

Formula 1'de motor değişikliklerinin tavan yaptığı dönem

4
Formula 1

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

33dk
5
Formula 1

F1, 2020 sezonunu 2021'de bitirmeyi planlıyor

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"
F1

De la Rosa: "Raikkonen hızlı fakat araca adapte olamıyor"

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli
F1

Ecclestone'a göre Mercedes F1'den ayrılmalı ve Vettel, McLaren'a gitmeli

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!
F1

Red Bull, bilinçli olarak pilotlarına COVID-19 bulaştırmayı önermiş!

Ecclestone: "F1'de bazen diktatör olmak gerekiyor"
F1

Ecclestone: "F1'de bazen diktatör olmak gerekiyor"

Russell, 2020 aracının performansı konusunda iyimser
F1

Russell, 2020 aracının performansı konusunda iyimser

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.