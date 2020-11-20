Ecclestone'a göre Liberty Media, F1'i satabilir

Amerikan şirket, Formula 1’i 2017 yılında 4,6 milyar dolara devraldı ve bir süre önce 90. yaşını kutlayan F1 CEO’su Ecclestone da bu satın alımdan sonra görevinden alındı.

Koronavirüs sebebiyle bu sene ekonomik zorluklar yaşayan ve 2021'den Chase Carey yerine Stefano Domenicali tarafından yönetilecek olan Formula 1, geçtiğimiz hafta daha önce eşi benzeri görülmemiş 23 yarışlık bir takvim yayınladı.

Ecclestone Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "23 yarış, işlerin tekrar yoluna girdiği izlenimini vermiş olmalı."

"Satmak isteseydim, ben de aynısını yapardım." dedi.

Öte yandan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, gelecek yıl 2020 ile benzeri bir yıl geçirmeleri halinde bazı takımlarını İflas edebileceğini belirtmişti.

McLaren patronu Andreas Seidl ise sadece maliyet tasarrufu sağlayablirlerse bunu başarabileceklerini düşünüyor.

"Daha az kazanmamıza rağmen büyük bir maliyet tasarrufu sağladık."

"Muhtemelen böyle bir sezon daha atlatmak mümkün olacaktır. Önemli olan aynı şekilde tasarruf sağlamaya devam etmeliyiz. Bütçe sınırlaması bu anlamda bize yardımcı olacaktır."

Seidl ayrıca 2022 değişecek olan yeni araçların da üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Takımın Alman patronu, "Bütçenin altında olan parayla, aynı otomobili geliştirmek ya da yenisini yapmak ekonomik olarak aynı kapıya çıkıyor " dedi.

Çeviri: Zeynep Temel