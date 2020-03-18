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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone'a göre F1 tarihinin en iyisi Prost

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Ecclestone'a göre F1 tarihinin en iyisi Prost
Ekleyen:
, Editör
18 Mar 2020 09:13

Bernie Ecclestone, Formula 1 tarihinin en iyi pilotunun Alain Prost olduğunu söylerken, Michael Schumacher ve Ayrton Senna'yı ilk beşe koymadı.

Uzun süre Formula 1'in başında yer alan Bernie Ecclestone, bu süreçte çok sayıda Formula 1 pilotunu canlı şekilde seyretme fırsatı buldu.

Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher ve son olarak Lewis Hamilton gibi önemli isimlerle çalışan Ecclestone, tarihin en iyisinin kim olduğu sorusunu yanıtladı.

89 yaşındaki Ecclestone, yarıştığı dönemde çok daha zor şartlarda mücadele eden Prost'un, diğerlerinin önünde yer aldığını söyledi.

Ecclestone, "En iyisi Alain Prost. Takımından hiçbir zaman destek görmedi, pist duvarından ona gerçekten yardım etmediler."

"Işıklar söndüğünde kendi başına kaldı. Lastiklerini, frenlerini kendisi takip etti ve korudu. Buna rağmen çok hızlıydı. Neredeyse iki şampiyonluk daha alabilirdi. Şimdi toplam altı şampiyonluğu olabilirdi, ama sayılar önemli değil."

"Ayrıca ortalama bir araçla iyi bir iş yapan Nelson Piquet'yı söyleyebilirim. Stirling Moss'un ilk dörtte olması gerekiyor. Juan Manuel Fangio'nun da öyle." dedi.

Ecclestone, listede neden Hamilton olmadığı sorusuna, "Lewis çok iyi. İlk 4 veya ilk 5'e ekleyebilirsiniz. Ama herkesten daha iyi olduğunu söylemek zor. En iyi ekipmana, en iyi takıma ve her şeyin en iyisine sahip." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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