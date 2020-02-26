Ecclestone: “Zandvoort'un döneceğini hiç düşünmezdim"

Tarih boyunca 30 Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilirken, bunlardan sonuncusu 1985 yılındaydı ve o günden bu yana F1 hiç Hollanda'ya gitmedi.

Ancak Max Verstappen'in Formula 1'deki harika performansının da etkisiyle son yıllarda Hollandalı taraftarların spora olan ilgisi arttı. Bu durumu gören Zandvoort da F1'e girmek için Liberty ile görüşmeye başladı.

Tarihi pistin büyük oranda yenilenmesi gerekiyordu ve tüm bu anlaşmalar kabul edilince, 2020'de takvime geri dönmelerine onay verildi.

Uzun yıllar F1'in başındaki isim olan Bernie Ecclestone, Zandvoort'un takvime dönüşüne çok şaşırmış görünüyor.

Ecclestone, "Doğrusu bunun olacağını asla ama asla düşünmemiştim. Bunun mümkün olduğunu bilsek bile, kendim bunun olacağına asla inanmamıştım."

"Gerekli değişikler yapılmasının yeterli olmayacağını düşünüyordum. Ama şimdi olan her şeyi görüyorum ve tamamen yanıldığımı anlayabiliyorum." dedi.

Zandvoort pistinde bir tur: