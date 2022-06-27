Ecclestone, Wolff'un Hamilton'dan sıkıldığını, Hamilton'ın erken ayrılabileceğini iddia etti

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Ecclestone ayrıca, takım patronu Toto Wolff'un, bu sene tam manasıyla "zorlamayan" Hamilton'dan biraz sıkıldığını iddia etti.

Mercedes için 2022 sezonu pek iyi başlamadı. Diğer taraftan uzun yıllardır takımda olan ve şampiyonluklar kazanan Hamilton, takıma yeni katılan George Russell'a kıyasla daha fazla zorlanıyor gibi göründü. Russell, şu ana kadar 3 kez podyuma çıkarken 9 yarışın 7'sinde önde bitiren isimdi.

Hamilton'ın Mercedes'le olan mevcut anlaşması 2023 sonunda bitiyor. Ecclestone, 7 kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın anlaşma tarihinden önce ayrılabileceğini iddia etti.

Daily Mail'e konuşan Ecclestone, "Lewis pozisyonunu Toto'ya satabilir."

"Lewis, 'Ben bu kadar alıyorum. Yarışmayı bırakacağım, bana alacağımın yarısını ver.' diyebilir. Toto gidip sihirli anlaşmalarından birisini yapıp, başkasına daha az para verip 20 milyon pound tasarruf edebilir."

"Toto'ya kimsenin bunu demesi gerekmiyor çünkü o zaten bunu düşünmüştür. Lewis muhtemelen bu şartlar altında yarışmayı bırakacaktır."

"Bu komik kıyafetleri giyerek ne yaptığını bilmiyorum. Bunun için bir anlaşması mı var? Dikkat çekmek için mi bunu yapıyor? Bununla alakalı olabilir." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ecclestone, Russell'ın Hamilton'ı mağlup etmesine şaşırdığını, Hamilton'ın geçmişte olduğu kadar çabalamadığını düşündüğünü söyledi.

Ecclestone, "Russell'ın o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ancak şu ana kadar harika iş çıkardı."

"Şaşırdım. Ya da Lewis kötü bir iş çıkarıyor olabilir mi? Her ikisi de var."

"Toto, Lewis için gittikçe sıkılıyor. Ben onun denediğini (çabaladığını) düşünmüyorum, siz düşünüyor musunuz? Farklı bir şekilde söyleyeyim, Lewis kaybetmesini pek önemsiyor gibi durmuyor."

"Şu anda kendisi değil gibi. O normalde rekabetçi bir yapıya sahip ancak şu anda bana göre kaybetme konusunda biraz rahat."

"Onun aktif bir şekilde George'a yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Bir şey yaptığını düşünmüyorum. Çok fazla taktığını düşünmüyorum. Geçmişte olduğu gibi kazanmak için çabalamaya pek hazır değil." dedi.

Hamilton, Azerbaycan GP hafta sonunda aracındaki zıplamadan çok kötü etkilenmişti ve yarıştan sonra aracından belini tutarak ve dışarıdan yardım alarak inmişti.

O hafta sonunu değerlendiren Ecclestone, Tamamen saçmalık! George ondan daha uzun ve bir şey olacaksa ona olurdu."

"Biraz Nigel Mansell gibi davrandı. Nigel en azından aracından inip sol bacağını kırmış gibi okşardı. Sonrasında ise sağ bacağını okşardı." dedi.