Ecclestone, Williams'a yatırımcı arıyor

Son yıllarda aldığı kötü sonuçların ardından finansal anlamda zor günlerden geçen Williams, yeni bir alıcı arıyor.

İngiliz ekip henüz somut bir teklif almasa da, F1'in en başarılı üç takımından birisi olan Williams'ı satın almak isteyen taraflar olduğu biliniyor.

Nicholas Latifi'nin babası Michael Latifi'nin bu isimlerden birisi olduğu düşünülürken, F1'in patronu Bernie Ecclestone bu konuda arayış içinde olduğunu doğruladı.

AFP'ye konuşan Ecclestone, "Williams'ın ayrılığı %100 büyük bir kayıp olacak."

"Takıma dahil olabilecek insanları bulabilmek için etrafa bakıyorum. Bir takıma sahip olmak kesinlikle çok pahalı bir hobi. Umarım Williams takımının sonu değildir."

"Bu, bir dönemin sonu olurdu ama umarım takımı düzgün şekilde yönetmeyi göze alabilecek biri bulunabilir. Çünkü böyle harika bir takımı kaybetmek gerçekten korkunç olurdu."

"Sevgili Frank Williams, takımının yarışmaya devam edebilmesi ve üst düzey bir performans sergileyebilmesi için her zaman çok fazla çalışmak zorunda kaldı ve şimdi Williams'ın yavaş yavaş kaybolduğunu görmek üzücü. Bu tarihi bir takım." dedi.

Ecclestone da takımın bu hale gelmesinden Claire Williams'ı sorumlu tutarken,"Mevcut yönetim Frank ile aynı statüde değil." dedi.